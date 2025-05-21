Rockstar Games незаметно повысила цены на консольные версии RDR и RDR2

Кто не знает серию Red Dead Redemption. Этот увлекательный вестерн от Rockstar уже много лет подряд продается миллионными тиражами и до сих пор считается одной из лучших игр с открытым миром. Однако теперь фанатам «Дикого Запада» нужно начинать готовить свои бумажники. По какой-то причине Rockstar Games подняла стоимость RDR и RDR2 в некоторых регионах, в том числе и в Великобритании.

За последние несколько недель цены на игры в британском PS Store успели незаметно вырасти: первая игра подорожала на 10 фунтов, а вторая - на 5 фунтов. Так, порт Red Dead Redemption для PS4 стоил £39,99, а теперь он стоит £49,99. Стоимость второй части выросла с £54,99 до £59,99.

В связи с ростом цен на каждую игру, цена на комплект из двух игр выросла на £15 до £99,99, по сравнению с £84,99 ранее. Так что это не совсем небольшое повышение цен.

Любопытно, что в США, как и в большинстве стран Еврозоны, такого скачка цен не произошло, но в отдельных странах в этом месяце цены выросли еще больше. По данным Pure Xbox, цены на Xbox-версии обеих игр также выросли в Чехия, Чили и Бразилия, причем в последней рост цен на первую Red Dead Redemption составил почти 50%.

Почему это произошло и что придумала Rockstar, пока неясно. Возможно, это просто экономические корректировки на фоне развивающегося рынка, а возможно, Rockstar пытается извлечь как можно больше выгоды из своего каталога игр, прежде чем в мае следующего года состоится релиз GTA 6.