Rockstar Games незаметно повысила цены на консольные версии RDR и RDR2

Кто не знает серию Red Dead Redemption. Этот увлекательный вестерн от Rockstar уже много лет подряд продается миллионными тиражами и до сих пор считается одной из лучших игр с открытым миром. Однако теперь фанатам «Дикого Запада» нужно начинать готовить свои бумажники. По какой-то причине Rockstar Games подняла стоимость RDR и RDR2 в некоторых регионах, в том числе и в Великобритании.
За последние несколько недель цены на игры в британском PS Store успели незаметно вырасти: первая игра подорожала на 10 фунтов, а вторая - на 5 фунтов. Так, порт Red Dead Redemption для PS4 стоил £39,99, а теперь он стоит £49,99. Стоимость второй части выросла с £54,99 до £59,99.
В связи с ростом цен на каждую игру, цена на комплект из двух игр выросла на £15 до £99,99, по сравнению с £84,99 ранее. Так что это не совсем небольшое повышение цен.
Любопытно, что в США, как и в большинстве стран Еврозоны, такого скачка цен не произошло, но в отдельных странах в этом месяце цены выросли еще больше. По данным Pure Xbox, цены на Xbox-версии обеих игр также выросли в Чехия, Чили и Бразилия, причем в последней рост цен на первую Red Dead Redemption составил почти 50%.
Почему это произошло и что придумала Rockstar, пока неясно. Возможно, это просто экономические корректировки на фоне развивающегося рынка, а возможно, Rockstar пытается извлечь как можно больше выгоды из своего каталога игр, прежде чем в мае следующего года состоится релиз GTA 6.
разработка подорожала (постфактум)
Надо ведь оплачивать пиарщиков из каждого толчка. Да и себя не обидеть. Тем более если народ все еще покупает эти поделки.
а многие не понимают этого
Чего этого?
Умно, но никак не относится к старой игре. Роки могли отключить скидки, либо же уменьшить процент скидки. Но вместо этого они поступят как типичные галимые продаваны - накрутят цены чтобы скидки казались больше.
Сам не играл и не собираюсь, но думаю, что нормальная игра
Готовятся к выходу GTA6
Походу вместо гта 6 выйдет рдр 3 XD
Это проблемы негров...
на рдр постоянный спрос, из за отсутствия конкурентов, все время пытаются дороже продать, Зельнику нужно бооольше золота
Скорее всего, на фоне готовящихся переизданий на ПС5, Хбокс и Сыч 2 планируют добрать денег на тех, кто ещё не купил эти игры.
А автор этого спам-поста как узнал, если незаметно? 🫤
С Зельником бухал, тот по пьяни проболтался.