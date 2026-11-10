Rockstar Games потребовала удалить дополнение с Мексикой для Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games столкнулась с обвинениями в «неприязни к моддингу» после того, как потребовала удалить популярную модификацию «Nuevo Paraíso» для игры Red Dead Redemption 2.

Фанатский мод «Nuevo Paraíso — The Forgotten Frontier» («Нуэво-Параисо — Забытый рубеж») вышел в сентябре, вызвав большой ажиотаж еще во время анонса в августе.

Поклонники назвали эту работу «настоящим шедевром»: дополнение открывало доступ к Мексике — локации, которой нет в оригинальной версии Red Dead Redemption 2.

Мексика играет важнейшую роль во вселенной Red Dead, а регион Нуэво-Параисо был ключевым местом действия первой части игры — Red Dead Redemption.

Модификация адаптировала Нуэво-Параисо под реалии 1907 года — периода, в который разворачиваются события Red Dead Redemption 2.

Проект, созданный пользователем Rixus724 на портале NexusMods, базировался на движке RAGE. Он добавлял в игру три новых региона, новые виды животных, поиски сокровищ, убежища, задания по контрабанде, миссии по обороне фортов, работу извозчиком, ограбления поездов и многое другое.

К сожалению, менее через два месяца после выхода мод был удален по требованию компании Take-Two Interactive.

«Всем привет. Вчера я получил от Take-Two официальное требование прекратить распространение материалов, связанных с RDR1. Это касается всех моих модов — включая дополнение с Мексикой и другие проекты, даже те, что еще находятся в разработке или ожидают обновлений», — написал автор мода, известный под ником Rixus, на своей странице в сервисе Ko-fi.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути и внес свой вклад — я искренне благодарен вам. Именно вы мотивировали меня двигаться дальше и продолжать заниматься тем, что я люблю. Это было увлекательное путешествие, но, к сожалению, оно подошло к концу. Еще увидимся!

Разумеется, игроки в Red Dead Redemption 2 остались крайне недовольны таким решением, выразив активную поддержку автору проекта. «Черт возьми. Я переустановил RDR2 только ради того, чтобы поиграть в этот мод», — написал пользователь Reddit под ником Bro1189.

«Если уж они собираются проворачивать такое, то пусть тогда разберутся и с тем контентом, который авторы прячут за платными подписками на Patreon или других подобных площадках», — добавил ProbablyWorth.

Пользователь CyBroOfficial прокомментировал: «Такое чувство, будто политика Rockstar направлена против создания модов».

Правила Rockstar Games в отношении модификаций фактически делают процесс их создания крайне сложным

В начале сентября компания Rockstar Games представила новые правила для разработчиков модов, которые многие сочли спорными и «скучными».

Вот некоторые из наиболее примечательных пунктов:

Запрещается расширять или изменять официальные сюжетные линии, сценарии, миссии, персонажей и другие элементы установленной вселенной игр Rockstar Games.

Запрещается создавать моды, объединяющие карты, локации, персонажей, сюжетные линии, внутриигровые ресурсы или другие объекты интеллектуальной собственности из одной игры Rockstar Games в другую.

Модификации для многопользовательского режима разрешены только в рамках официальной лицензированной платформы Rockstar Games (Creator Platform) или при наличии прямого разрешения от самой компании.

Запрещается модифицировать игры для их запуска на консолях, аппаратных устройствах или других платформах, для которых они не были официально выпущены Rockstar Games.

Это лишь малая часть всех правил, но уже понятно, что практически любой существующий мод нарушает как минимум одно из этих положений.

Вероятно, проект «Nuevo Paraíso — The Forgotten Frontier» был расценен как нарушение первых двух пунктов — в частности, из-за переноса ресурсов из RDR1 в RDR2.

Учитывая, насколько безобидным был мод, очень жаль, что Rockstar и Take-Two не поддерживают и не развивают сообщество моддеров так, как это делают Bethesda или CD Projekt RED.

Если Red Dead Redemption 2 находится под столь пристальным контролем, то, скорее всего, после выхода ПК-версии GTA VI мы вряд ли увидим много модов для этой игры — они попросту не просуществуют долго.