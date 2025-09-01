Rockstar Games удалила приложение-компаньон для Red Dead Redemption 2 из магазинов мобильных приложений Apple App Store и Google Play Store. Это подлило масла в огонь слухов о новой версии игры для консолей следующего поколения.

Для тех, кто не знал, приложение-компаньон для Red Dead Redemption 2 было выпущено одновременно с игрой в 2018 году. Оно позволяло отображать на мобильном устройстве синхронизированную карту в режиме реального времени во время игры. Оно содержало полезную информацию, такую ​​как статистика, дневник Артура и многое другое. Некоторые игроки решили отключить HUD в игре и использовать приложение-компаньон в качестве руководства.

Впервые это заметил пользователь форума GTA FulVal85. Rockstar опубликовала на своём сайте поддержки две новые статьи, объясняющие, почему фанаты больше не могут найти приложение-компаньон Red Dead Redemption 2 в их магазине приложений. Ссылки и страницы магазинов теперь не работают.

Статьи озаглавлены «Не удалось найти официальное приложение-компаньон Red Dead Redemption 2 в Apple App Store/Google Play Store» и сопровождаются пояснениями. Rockstar сообщает: «Официальное приложение-компаньон Red Dead Redemption 2 больше не предлагается в Apple App Store и Google Play Store с 19 августа 2025 года».

Далее сообщается, что любой, кто ранее скачал официальное приложение-компаньон Red Dead Redemption 2 из любого из этих магазинов, по-прежнему сможет получить к нему доступ в истории покупок своей учётной записи. Таким образом, вы по-прежнему сможете пользоваться приложением, но новые пользователи не смогут его скачать.

Однако, поскольку приложение больше не доступно в магазинах, пользователи социальных сетей предполагают, что новая версия приложения выйдет одновременно со слухами о переиздании игры для текущего поколения. Придётся подождать и посмотреть, правда ли это, или же Rockstar не желает поддерживать старое, неисправное приложение.