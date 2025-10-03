Rockstar неожиданно изменила описание Red Dead Redemption 2 в Steam - геймеры считают, что это намёк на обновление

По сообщениям пользователей Reddit, Rockstar Games впервые за шесть лет изменила описание Red Dead Redemption 2 в магазине Steam. Это породило слухи о скором выходе улучшенной версии игры для консолей девятого поколения PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Rockstar впервые с 2019 года изменила описание на официальной странице игры, что вызвало волну домыслов среди фанатов. Многие считают, что это может быть признаком крупного обновления или выхода новой версии с улучшенными графическими функциями, такими как трассировка лучей и более высокая частота кадров, о которых игроки версий игры для PlayStation 5 и Xbox Series просили годами.

Хотя Rockstar пока официально не подтвердила эту новость, история компании по выпуску улучшенных версий своих популярных игр, таких как GTA V, подтверждает эти слухи. Стоит отметить, что некоторые надёжные инсайдеры, такие как Nate the Hate, ранее подтверждали разработку порта для Switch 2. Однако всё ещё возможно, что эти изменения — просто совпадение или связаны с какими-то незначительными обновлениями, поэтому придётся подождать официального подтверждения от Rockstar.