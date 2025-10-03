Rockstar неожиданно изменила описание Red Dead Redemption 2 в Steam - геймеры считают, что это намёк на обновление

По сообщениям пользователей Reddit, Rockstar Games впервые за шесть лет изменила описание Red Dead Redemption 2 в магазине Steam. Это породило слухи о скором выходе улучшенной версии игры для консолей девятого поколения PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.
Rockstar впервые с 2019 года изменила описание на официальной странице игры, что вызвало волну домыслов среди фанатов. Многие считают, что это может быть признаком крупного обновления или выхода новой версии с улучшенными графическими функциями, такими как трассировка лучей и более высокая частота кадров, о которых игроки версий игры для PlayStation 5 и Xbox Series просили годами.
Хотя Rockstar пока официально не подтвердила эту новость, история компании по выпуску улучшенных версий своих популярных игр, таких как GTA V, подтверждает эти слухи. Стоит отметить, что некоторые надёжные инсайдеры, такие как Nate the Hate, ранее подтверждали разработку порта для Switch 2. Однако всё ещё возможно, что эти изменения — просто совпадение или связаны с какими-то незначительными обновлениями, поэтому придётся подождать официального подтверждения от Rockstar.
Ща "Лучей" навезут чтобы знатно тормозило
Отражения в экраном пространстве - лютая хрень, так что лучи исправят этот косяк, как бы это кому не нравилось.
Че же тогда гта 5 с лучами идет бодрее чем прошлая версия?
Комбинированное использование технологий правильный ответ, там где незаметно - использовать попроще технологии, что в фокусе игрока - должно использовать красивые и требовательные технологии.
Например GTA 6 будет использовать SSR для крупных поверхностей (вода, небоскребы), а для всяких мелких объектов типа зеркал в машине игрока и бутылок будет рейтрейсинг использоваться.
Давно пора
Я думаю, что без Дэна они только испортят. Не нужно трогать то, что и так хорошо.
3 раза прошёл, врядли появится желание перепроходить.