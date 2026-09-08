Rockstar переживала, что после GTA 5 игроки сочтут Red Dead Redemption 2 скучной из-за всего одного главного героя

Разработчики студии Rockstar признались, что опасались негативной реакции фанатов при переходе от GTA 5 к Red Dead Redemption 2. Главная причина беспокойства заключалась в смене повествования: после трех протагонистов в пятой части GTA игрокам предлагали всего одного героя в вестерне.

Как рассказал со-руководитель Rockstar North Роб Нельсон в интервью TroisCouleurs, студия всегда стремится развивать идеи предыдущих проектов. Успех GTA 5 с тремя взаимосвязанными персонажами был настолько велик, что команда занервничала перед выходом Red Dead Redemption 2.

Мы слегка волновались, что люди заскучают с одним протагонистом,

— признался Нельсон. По его словам, игроки даже спрашивали, можно ли будет переключаться между членами банды, и эти вопросы заставили студию задуматься.

Однако сейчас, оглядываясь назад, Нельсон называет эти страхи забавными. Артур Морган "отлично сработал как персонаж", а его эмоциональная история, меняющаяся в зависимости от выборов игрока, позволила команде глубже проработать его путь. Этот опыт вдохновил разработчиков на новые эксперименты.

В итоге Rockstar решила объединить наработки из RDR 2 и GTA 5: глубину взаимодействия с миром и эмоциональную связь с героем перенесли в новую игру, но при этом вернулись к идее нескольких протагонистов. В грядущей GTA 6 нас ждет дуэт в духе Бонни и Клайда.

Мы рассматривали разные варианты, но в итоге захотели попробовать дуэт, некое партнерство. Если они в отношениях или у них есть потенциал их построить - каково это? Так мы пришли к образу Бонни и Клайда. И как только мы об этом подумали, все стало очевидно. Это стало для нас абсолютно ясным выбором, и мы почувствовали, что обязаны это попробовать.

Учитывая, что опасения по поводу скучности RDR 2 не оправдались, можно сказать, что эксперимент удался на все сто.