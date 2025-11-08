ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 016 оценок

Rockstar вырезала из Red Dead Redemption 2 ещё более жестокое начало - Артур Морган был "слишком мерзким"

IKarasik IKarasik

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер в подкасте Лекса Фридмана поделился ранее неизвестной деталью о разработке Red Dead Redemption 2. Оказывается, изначально история ковбоя Артура Моргана должна была начинаться с гораздо более шокирующего и мрачного эпизода.

По словам Хаузера, в ранней версии сценария у Артура умирал ребёнок, а сам герой проявлял безразличие и жестокость по отношению к своей возлюбленной. Этот вариант казался интересным с точки зрения драматургии, но, как признаётся сценарист, слишком тяжело воспринимался даже для мрачного вестерна.

«Он был очень, очень мерзким в начале. И хотя это делало его путь искупления более выразительным, в итоге мы решили отказаться от этого. Это было правильное решение — игрокам нужно было видеть в нём человека, а не монстра», — рассказал Хаузер.

Создатель RDR2 отметил, что даже после правок Морган остался суровым и жёстким персонажем, но стал чуть более понятным и живым. По его словам, упор в итоге сделали не на трагедии, а на постепенном раскрытии эмоциональной стороны героя.

Хаузер добавил, что доволен финальным результатом: «Игра получилась именно такой, какой должна была быть. Всё встало на свои места».

Комментарии:  9
JustA_NiceGuy
игрокам нужно было видеть в нём человека, а не монстра

Всего должно быть в меру.

5
CRAZY rock GAME

Иногда лучше показать реальность как должно быть а не сказку про искупление

3
Dust220

Ну кстати в сеттинге дикого запада, агрессивный даже к своей семье бандит звучит как будто бы логично. Я считаю что тема с потерей ребёнка и жены слишком плохо раскрыта, упоминалась лишь в паре диалогов.

3
Дворф

ну учитывая возраст любителей вестернов то всё было бы ок

2
ABRASцовы

Вот-вот, я вообще думал, что эта игра по типу фильмов шестидесятых про дикий запад. Потому и забросил ее, мои уши не выдержали эти ГТАшные диалоги.

1
Tiger Goose

Задумка интересная, не лишена смысла.

2
ABRASцовы

Было бы лучше, если бы они сделали ГГ не таким современным. Он получился заботливым головорезом, что мне не понравилось. А на его взаимоотношения с темнокожим парнем вообще смотреть не хочется - тупо второй Майкл и Франклин из ГТА5.

1
Владимир Караганда

Зря, многие считают его чуть ли не героем.

1
barfly89

Сделали из него - соебоя.

1