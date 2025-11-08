Rockstar вырезала из Red Dead Redemption 2 ещё более жестокое начало - Артур Морган был "слишком мерзким"

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер в подкасте Лекса Фридмана поделился ранее неизвестной деталью о разработке Red Dead Redemption 2. Оказывается, изначально история ковбоя Артура Моргана должна была начинаться с гораздо более шокирующего и мрачного эпизода.

По словам Хаузера, в ранней версии сценария у Артура умирал ребёнок, а сам герой проявлял безразличие и жестокость по отношению к своей возлюбленной. Этот вариант казался интересным с точки зрения драматургии, но, как признаётся сценарист, слишком тяжело воспринимался даже для мрачного вестерна.

«Он был очень, очень мерзким в начале. И хотя это делало его путь искупления более выразительным, в итоге мы решили отказаться от этого. Это было правильное решение — игрокам нужно было видеть в нём человека, а не монстра», — рассказал Хаузер.

Создатель RDR2 отметил, что даже после правок Морган остался суровым и жёстким персонажем, но стал чуть более понятным и живым. По его словам, упор в итоге сделали не на трагедии, а на постепенном раскрытии эмоциональной стороны героя.

Хаузер добавил, что доволен финальным результатом: «Игра получилась именно такой, какой должна была быть. Всё встало на свои места».