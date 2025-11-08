Rockstar вырезала из Red Dead Redemption 2 ещё более жестокое начало - Артур Морган был "слишком мерзким"

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер в подкасте Лекса Фридмана поделился ранее неизвестной деталью о разработке Red Dead Redemption 2. Оказывается, изначально история ковбоя Артура Моргана должна была начинаться с гораздо более шокирующего и мрачного эпизода.
По словам Хаузера, в ранней версии сценария у Артура умирал ребёнок, а сам герой проявлял безразличие и жестокость по отношению к своей возлюбленной. Этот вариант казался интересным с точки зрения драматургии, но, как признаётся сценарист, слишком тяжело воспринимался даже для мрачного вестерна.
«Он был очень, очень мерзким в начале. И хотя это делало его путь искупления более выразительным, в итоге мы решили отказаться от этого. Это было правильное решение — игрокам нужно было видеть в нём человека, а не монстра», — рассказал Хаузер.
Создатель RDR2 отметил, что даже после правок Морган остался суровым и жёстким персонажем, но стал чуть более понятным и живым. По его словам, упор в итоге сделали не на трагедии, а на постепенном раскрытии эмоциональной стороны героя.
Хаузер добавил, что доволен финальным результатом: «Игра получилась именно такой, какой должна была быть. Всё встало на свои места».
Всего должно быть в меру.
Иногда лучше показать реальность как должно быть а не сказку про искупление
Ну кстати в сеттинге дикого запада, агрессивный даже к своей семье бандит звучит как будто бы логично. Я считаю что тема с потерей ребёнка и жены слишком плохо раскрыта, упоминалась лишь в паре диалогов.
ну учитывая возраст любителей вестернов то всё было бы ок
Вот-вот, я вообще думал, что эта игра по типу фильмов шестидесятых про дикий запад. Потому и забросил ее, мои уши не выдержали эти ГТАшные диалоги.
Задумка интересная, не лишена смысла.
Было бы лучше, если бы они сделали ГГ не таким современным. Он получился заботливым головорезом, что мне не понравилось. А на его взаимоотношения с темнокожим парнем вообще смотреть не хочется - тупо второй Майкл и Франклин из ГТА5.
Зря, многие считают его чуть ли не героем.
Сделали из него - соебоя.