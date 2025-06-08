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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 12 822 оценки

Роджер Кларк, советует "не вычеркивать" возможный ремастер или ремейк Red Dead Redemption 2

Gruz_ Gruz_

Сейчас мы переживаем эпоху более-менее успешных ремейков и ремастеров. Недавно мы получили, к примеру, популярную Oblivion Remastered или спорное обновление трилогии STALKER. Не исключено, что в будущем нас ждет обновленная версия Red Dead Redemption 2 - во всяком случае, так полагает Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана.

По словам Кларка, современная тенденция в планировании подразумевает, что хорошо принятые и по-прежнему популярные игры имеют все шансы получить обновленную версию. В качестве примера он назвал другие проекты Rockstar - GTA 5 и Red Dead Redemption. Следовательно, мы не должны «вычеркивать» ремейк или ремастер RDR 2.

Однако здесь возникают сомнения в целесообразности создания ремастеров игр. Тайтлы, которые по-прежнему выглядят хорошо, несмотря на прошедшие годы, не нуждаются в обновлении. Упомянутая выше GTA 5 - отличный пример. Улучшенная версия, вышедшая на PC, была принята неоднозначно. Графические изменения были минимальными, а некоторые игроки даже утверждали, что старая версия порой выглядела лучше.

Впрочем, это всего лишь домыслы актера. Но не стоит забывать, что ранее уже появлялись слухи о том, что Red Dead Redemption 2 получит «next-gen» обновление. Так что вполне возможно, игра действительно получит обновление.

26
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Кошачий комочек

зачем?

12
Vetrjak
6
Go_Ra

Надо срочно Remake , просто графика - Гoвно !!!!

10
Ahnx

Эта игра - произведение искусства, и любые переделки её только испортят. Не нужно трогать отличную вещь, шедевр и одну из десяти лучших игр всех времён.

10
Максим Кузнецов 700

Это единственная игра, в которую я могу просто зайти чтобы покататься на лошади и чем нибудь еще спокойным там заняться, отлично расслабляет так

2
Ded Chelyabinsk

Нудная,

8
Константин335

Да в этой игре и сейчас графика намного лучше чем в новых играх

6
yuriy1606

В игре графика намного лучше чем в новых играх

4
Walkan90

Точно, устарела до неиграбельного состояния. Видимо новые игроки не смогут воспринимать такую древнюю графику. Ждем всем селом.

3
r0b0tf00t

Ох, не вывезу я, второй раз эту приземлëнную историю проходить.

2
Денис Сидоров 5

Эта игра походу с самой крутой проработкой деталей и графики и системные требования кот наплакал. Сейчас даже близко игр таких нет

1
Пользователь ВКонтакте

Ремейк или ремастер для игры, которая до сих пор выглядит лучше большинства новых? При том, что на первую часть даже ремастер не сделали? Ну-ну. // Миша Калинин

1
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