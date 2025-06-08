Роджер Кларк, советует "не вычеркивать" возможный ремастер или римейк Red Dead Redemption 2

Сейчас мы переживаем эпоху более-менее успешных ремейков и ремастеров. Недавно мы получили, к примеру, популярную Oblivion Remastered или спорное обновление трилогии STALKER. Не исключено, что в будущем нас ждет обновленная версия Red Dead Redemption 2 - во всяком случае, так полагает Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана.

По словам Кларка, современная тенденция в планировании подразумевает, что хорошо принятые и по-прежнему популярные игры имеют все шансы получить обновленную версию. В качестве примера он назвал другие проекты Rockstar - GTA 5 и Red Dead Redemption. Следовательно, мы не должны «вычеркивать» ремейк или ремастер RDR 2.

Однако здесь возникают сомнения в целесообразности создания ремастеров игр. Тайтлы, которые по-прежнему выглядят хорошо, несмотря на прошедшие годы, не нуждаются в обновлении. Упомянутая выше GTA 5 - отличный пример. Улучшенная версия, вышедшая на PC, была принята неоднозначно. Графические изменения были минимальными, а некоторые игроки даже утверждали, что старая версия порой выглядела лучше.

Впрочем, это всего лишь домыслы актера. Но не стоит забывать, что ранее уже появлялись слухи о том, что Red Dead Redemption 2 получит «next-gen» обновление. Так что вполне возможно, игра действительно получит обновление.