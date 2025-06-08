Роджер Кларк, советует "не вычеркивать" возможный ремастер или римейк Red Dead Redemption 2

Сейчас мы переживаем эпоху более-менее успешных ремейков и ремастеров. Недавно мы получили, к примеру, популярную Oblivion Remastered или спорное обновление трилогии STALKER. Не исключено, что в будущем нас ждет обновленная версия Red Dead Redemption 2 - во всяком случае, так полагает Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана.
По словам Кларка, современная тенденция в планировании подразумевает, что хорошо принятые и по-прежнему популярные игры имеют все шансы получить обновленную версию. В качестве примера он назвал другие проекты Rockstar - GTA 5 и Red Dead Redemption. Следовательно, мы не должны «вычеркивать» ремейк или ремастер RDR 2.
Однако здесь возникают сомнения в целесообразности создания ремастеров игр. Тайтлы, которые по-прежнему выглядят хорошо, несмотря на прошедшие годы, не нуждаются в обновлении. Упомянутая выше GTA 5 - отличный пример. Улучшенная версия, вышедшая на PC, была принята неоднозначно. Графические изменения были минимальными, а некоторые игроки даже утверждали, что старая версия порой выглядела лучше.
Впрочем, это всего лишь домыслы актера. Но не стоит забывать, что ранее уже появлялись слухи о том, что Red Dead Redemption 2 получит «next-gen» обновление. Так что вполне возможно, игра действительно получит обновление.
зачем?
Надо срочно Remake , просто графика - Гoвно !!!!
Эта игра - произведение искусства, и любые переделки её только испортят. Не нужно трогать отличную вещь, шедевр и одну из десяти лучших игр всех времён.
Это единственная игра, в которую я могу просто зайти чтобы покататься на лошади и чем нибудь еще спокойным там заняться, отлично расслабляет так
Нудная,
Точно, устарела до неиграбельного состояния. Видимо новые игроки не смогут воспринимать такую древнюю графику. Ждем всем селом.
Да, очень подходящий пример, он бы еще про трилогию сказал.
А можно не трогать то, что и так хорошее
Ей нужна обновлённая версия на PS5. Там разрешение с PS4 полное днище
Я проходил на ps5 rdr 2 и она офигенно выглядит, телик просто купи норм и все
Телек увеличит родное разрешение игры?
Она станет красивее и насыщенней, есть одна игра только с ps4, которая не станет красивее это Bloodborne, но мне на графику все было фиолетово так что даже не замечал и спокойно выбил платину играя на ps5
Оригинальный RDR2 еще даже не начинал проходить и пока руки дойдут, то уже и ремейк выкатят)
Эта игра походу с самой крутой проработкой деталей и графики и системные требования кот наплакал. Сейчас даже близко игр таких нет