Русская озвучка Red Dead Redemption 2 - работа официально началась!

После нескольких месяцев исследований и разработки собственных инструментов я наконец могу сказать это официально:

Работа над русской озвучкой Red Dead Redemption 2 началась.

Red Dead Redemption 2 — одна из самых масштабных сюжетных игр. Для реализации проекта предстоит озвучить сотни тысяч реплик, подготовить огромное количество голосов, синхронизировать их с оригинальной игрой и провести большой объем технической работы.

За последние месяцы удалось решить ключевые технические проблемы, которые долгое время не позволяли приступить к созданию озвучки. Теперь проект перешел в активную стадию разработки.

В ближайшее время планирую регулярно публиковать новости о ходе работы, рассказывать о технологиях, показывать первые результаты и делиться прогрессом.

Создание такой озвучки — это долгосрочный проект, который потребует участия не только меня, но и звукорежиссеров, помощников и значительных вычислительных ресурсов.

Если вам интересна тема русской озвучки Red Dead Redemption 2, буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Какие моменты игры вы больше всего хотели бы услышать на русском языке?

P.S. Для тех, кто хочет поддержать выход озвучки, вы можете сделать это на моем БУСТИ