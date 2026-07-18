ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 806 оценок

Русская озвучка Red Dead Redemption 2 - работа официально началась!

MGVdub MGVdub

После нескольких месяцев исследований и разработки собственных инструментов я наконец могу сказать это официально:

Работа над русской озвучкой Red Dead Redemption 2 началась.

Red Dead Redemption 2 — одна из самых масштабных сюжетных игр. Для реализации проекта предстоит озвучить сотни тысяч реплик, подготовить огромное количество голосов, синхронизировать их с оригинальной игрой и провести большой объем технической работы.

За последние месяцы удалось решить ключевые технические проблемы, которые долгое время не позволяли приступить к созданию озвучки. Теперь проект перешел в активную стадию разработки.

В ближайшее время планирую регулярно публиковать новости о ходе работы, рассказывать о технологиях, показывать первые результаты и делиться прогрессом.

Создание такой озвучки — это долгосрочный проект, который потребует участия не только меня, но и звукорежиссеров, помощников и значительных вычислительных ресурсов.

Если вам интересна тема русской озвучки Red Dead Redemption 2, буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Какие моменты игры вы больше всего хотели бы услышать на русском языке?

P.S. Для тех, кто хочет поддержать выход озвучки, вы можете сделать это на моем БУСТИ

Анонсы 3
91
81
Комментарии:  81
Ваш комментарий
Dark_AssassinUA

О,очередное нейрогoвно для глухих,а заголовок то какой🤣

35
stephenBROP

технологии не стоят на месте. Респект челу

21
Палата404

Ща придут из секты "ыыыы русская озвучка не нужна, патамушта будит портеца атмасфера дикава запада ыыыыы 🤤"

18
Joker978

при этом GV собирая многомиллионные донатики - "не, не ,не, не, это невозможно"

Куда проще собрать пару, тройку лямов ( это только оффициальные цифры) на проходняковую игру на 5-10 часов, чем взять ответственность за большой масштабный проект.

13
D4GoldenHour

Если ИИ озвучка будет во всей игре в таком же качестве, то есть почти незаметно что делалась через ИИ, тогда ЗБС! Успехов в работе!

13
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ