Русская озвучка Red Dead Redemption 2 - работа официально началась!

После нескольких месяцев исследований и разработки собственных инструментов я наконец могу сказать это официально:
Работа над русской озвучкой Red Dead Redemption 2 началась.
Red Dead Redemption 2 — одна из самых масштабных сюжетных игр. Для реализации проекта предстоит озвучить сотни тысяч реплик, подготовить огромное количество голосов, синхронизировать их с оригинальной игрой и провести большой объем технической работы.
За последние месяцы удалось решить ключевые технические проблемы, которые долгое время не позволяли приступить к созданию озвучки. Теперь проект перешел в активную стадию разработки.
В ближайшее время планирую регулярно публиковать новости о ходе работы, рассказывать о технологиях, показывать первые результаты и делиться прогрессом.
Создание такой озвучки — это долгосрочный проект, который потребует участия не только меня, но и звукорежиссеров, помощников и значительных вычислительных ресурсов.
Если вам интересна тема русской озвучки Red Dead Redemption 2, буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Какие моменты игры вы больше всего хотели бы услышать на русском языке?
P.S. Для тех, кто хочет поддержать выход озвучки, вы можете сделать это на моем БУСТИ
О,очередное нейрогoвно для глухих,а заголовок то какой🤣
технологии не стоят на месте. Респект челу
Ща придут из секты "ыыыы русская озвучка не нужна, патамушта будит портеца атмасфера дикава запада ыыыыы 🤤"
при этом GV собирая многомиллионные донатики - "не, не ,не, не, это невозможно"
Куда проще собрать пару, тройку лямов ( это только оффициальные цифры) на проходняковую игру на 5-10 часов, чем взять ответственность за большой масштабный проект.
Если ИИ озвучка будет во всей игре в таком же качестве, то есть почти незаметно что делалась через ИИ, тогда ЗБС! Успехов в работе!