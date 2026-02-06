Слух: Улучшенная версия Red Dead Redemption 2 по-прежнему запланирована на 2026 год

Слухи о выходе улучшенного издания Red Dead Redemption 2 продолжают циркулировать уже несколько лет, и теперь они получили очередное подтверждение от проверенного инсайдера. По словам NatetheHate, Rockstar Games всё ещё планирует выпустить обновлённую версию игры в течение 2026 года.

Информация появилась в ответе инсайдера в социальной сети X, где его напрямую спросили, не был ли релиз Enhanced Edition перенесён на 2027-й. NatetheHate заявил, что, согласно имеющимся у него данным, планы студии по-прежнему ориентированы на текущий год.

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году и до сих пор не получила нативного обновления для консолей нового поколения. Несмотря на отличное техническое состояние оригинала, фанаты давно ожидают версию с поддержкой 4K и 60 кадров в секунду для PS5 и Xbox Series X|S.

Дополнительный оптимизм у сообщества вызвал недавний апдейт первой части Red Dead Redemption, которая получила улучшения для современных платформ, включая повышенное разрешение и частоту кадров. Это дало повод полагать, что аналогичное обновление для второй части остаётся в разработке.

Rockstar Games официально не подтверждала существование Enhanced Edition, поэтому к информации инсайдера стоит относиться с осторожностью. Тем не менее, если данные окажутся верными, текущий год может наконец принести Red Dead Redemption 2 долгожданную версию для современных консолей.