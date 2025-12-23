ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 164 оценки

Слухи: Red Dead Redemption 2 уже оптимизирована для PS5, Xbox Series X/S и даже Switch 2

TheSkoofLord TheSkoofLord

Инсайдерское сообщество вновь взбудоражено свежей порцией информации, касающейся одного из самых любимых проектов Rockstar Games. Известный и часто надежный инсайдер NateTheHate2, ранее отличавшийся точными предсказаниями, утверждает, что версии Red Dead Redemption 2, оптимизированные для PlayStation 5, Xbox Series X/S и даже будущей Nintendo Switch 2, уже существуют.

Это заявление сразу же вызвало бурную реакцию среди фанатов. В то время как Red Dead Redemption 2 прекрасно работает на текущих консолях в режиме обратной совместимости, полноценные нативные версии для нового поколения могли бы значительно улучшить визуальное качество, производительность и скорость загрузки. Для PS5 и Xbox Series X/S это могло бы означать стабильные 60 кадров в секунду, улучшенное разрешение, поддержку трассировки лучей и более быстрые загрузки, что значительно повысило бы погружение в и без того великолепный мир Дикого Запада.

Особенно интересным является упоминание Switch 2. Если эти слухи подтвердятся, это будет первым серьезным индикатором того, что Nintendo уже активно делится спецификациями своей следующей консоли с крупными издателями, и что Rockstar Games видит потенциал для своей масштабной игры на новой портативной платформе. Возможность играть в такую визуально насыщенную игру, как RDR2, на портативном устройстве станет настоящим прорывом для Nintendo и геймеров.

MNM 777
3
KILLA06

как же хорошо ,что есть пк

2
SoRaS3

Туда добавить трассировку отражений и норм будет.

Это программа- Минимум.

2
Diablonos
2
Vinzed

Да обновите базу данных в ваших нейросетях для новостей, что не новость "на будущей switch 2". Уже больше полу года прошло, как она вышла

1
Рикочико

Ждут готовность Свич 2 версии, чтобы все вместе выкатить.

1
Neikxi

На старшых консолях смогут поиграть в вменяемых 60 фпс. Пробовал после пк поиграть на консольке в 30, неиграбельно.

CRAZY rock GAME

Все там играбельно, хорошо играется и выглядит хорошо

2
R01Adil

А ведь лет через 8-10 появится и на смартфонах