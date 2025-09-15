Согласно новому отчету инсайдера, Red Dead Redemption 2 выйдет на Switch 2

В прошлую пятницу прошел необычный Nintendo Direct — самый продолжительный в истории, в ходе которого не было анонса нового «железа». И несмотря на то, что было показано десятки игр для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, по завершении стрима зрители не могли успокоиться: а где же анонс Red Dead Redemption 2 на Switch 2?

К счастью, инсайдер Reece «Kiwi Talkz» Reilly, известный высокой точностью своих прогнозов, внимательно следил за возможным анонсом и утверждает, что игра действительно все еще находится в разработке, и рассуждает о причинах ее отсутствия в Direct. По его мнению, и Nintendo, и Rockstar — крупные компании, которые очень внимательно относятся к своим анонсам и предпочитают делать такие важные объявления самостоятельно, не полагаясь на мероприятия третьих сторон.

Стратегия, которая не удивляет: ранее Rockstar уже самостоятельно анонсировала Red Dead Redemption для Nintendo Switch 1, а также GTA Trilogy, не полагаясь на проведение Nintendo собственных мероприятий. . Хочется надеяться, что то же самое произойдет и с RDR2, поскольку инсайдер добавил, что «8 разработчиков сообщили (мне), что Red Dead Redemption 2 выйдет на Switch 2».

Сейчас все внимание фанатов приковано к ближайшим месяцам: анонс может появиться до конца года, возможно, до выхода GTA VI в мае 2026 года.