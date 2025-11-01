Сооснователь Rockstar признался, что Red Dead Redemption 2 едва не провалилась из-за бюджета и сроков

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер рассказал, что разработка Red Dead Redemption 2 проходила с серьёзными трудностями — проект был сильно перерасходован по бюджету и отставал от графика, из-за чего многие в студии начали сомневаться в его успехе.

В беседе с подкастером Лексом Фридманом Хаузер признался, что в какой-то момент создание игры «не складывалось», и атмосфера в команде была крайне напряжённой.

«Мы были настолько за пределами бюджета, что я не хотел даже об этом думать. Делали игру про ковбоя, умирающего от туберкулёза, и она просто не собиралась воедино. Многие начали сомневаться — это было тяжело», — рассказал он.

Тем не менее, усилия команды окупились: Red Dead Redemption 2 стала одной из самых признанных игр современности, получив десятки наград и оставаясь в списке самых продаваемых проектов всех времён. Хаузер отметил, что успех стал возможен благодаря «сильной команде, техническому мастерству и мощному материалу».

На фоне этих признаний фанаты продолжают ждать обновлённую версию RDR2 для консолей текущего поколения, которая, по слухам, должна добавить поддержку 60 FPS и другие улучшения.