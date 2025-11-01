Сооснователь Rockstar признался, что Red Dead Redemption 2 едва не провалилась из-за бюджета и сроков

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер рассказал, что разработка Red Dead Redemption 2 проходила с серьёзными трудностями — проект был сильно перерасходован по бюджету и отставал от графика, из-за чего многие в студии начали сомневаться в его успехе.
В беседе с подкастером Лексом Фридманом Хаузер признался, что в какой-то момент создание игры «не складывалось», и атмосфера в команде была крайне напряжённой.
«Мы были настолько за пределами бюджета, что я не хотел даже об этом думать. Делали игру про ковбоя, умирающего от туберкулёза, и она просто не собиралась воедино. Многие начали сомневаться — это было тяжело», — рассказал он.
Тем не менее, усилия команды окупились: Red Dead Redemption 2 стала одной из самых признанных игр современности, получив десятки наград и оставаясь в списке самых продаваемых проектов всех времён. Хаузер отметил, что успех стал возможен благодаря «сильной команде, техническому мастерству и мощному материалу».
На фоне этих признаний фанаты продолжают ждать обновлённую версию RDR2 для консолей текущего поколения, которая, по слухам, должна добавить поддержку 60 FPS и другие улучшения.
В итоге, игра - настоящий шедевр. Взрослая и мужыцкая игра. А не какое-то ванильное го-вно для вялых педиков.
Согласен полностью, очень глубокая и эмоциональная
Пусть детишки тешатся. У них так мало радости в жизни помимо эмодзи клоунов и дерьма.
В итоге настоящий шлак. Симулятор трапера, а не игра.
самая скучная ааа игра
Ну это уж дело весьма субъективное))) Меня, например, никакой GTA 6 не заинтересуешь (в детстве было весело в них, а сейчас игры серии для меня скучны и только зевоту вызывают), а в RDR2, когда проходил, "залип" на десятки часов - просто не оттащить было)) С первых минут стала одной из любимых игр)
После ГТА 5,как глоток свежего воздуха.Отличная игра с шикарной атмосферой.
Одна из величайших игр созданных в игровой индустрии
И игра, и саундтрек - огонь!
Имхо, в первой саундтрек посильнее будет.
По итогу God of war который забрал Игру Года спустя года нафиг не кому не нужна. А про RDR2 постоянно вспоминают.
Так всегда.
В игры был огромный потенциал стать реально отличной игрой, но к сожалению эти самые сроки и бюджеты + загребущие руки директоров не дали этому осуществиться, в итоге мы получили монотонную, однообразную историю о ковбоях на один разок с ущербным онлайн режимом.
P.S У меня до сих пор валяется на ПК только из за покера, хотя даже его толком не сделали (не расширили возможности).
Ну он сейчас сказал как про любую работу, над которой сидишь месяцами. В процессе кажется, будто стоишь на месте и нет никакого прогресса. Но стоит всему закончится как уже не так всё плохо)
По итогу все равно вырезали кучу контента, как минимум целый регион Мексики и много побочных миссий.
Почему они не сделали это в виде длс? (