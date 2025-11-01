ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 987 оценок

Сооснователь Rockstar признался, что Red Dead Redemption 2 едва не провалилась из-за бюджета и сроков

IKarasik IKarasik

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер рассказал, что разработка Red Dead Redemption 2 проходила с серьёзными трудностями — проект был сильно перерасходован по бюджету и отставал от графика, из-за чего многие в студии начали сомневаться в его успехе.

В беседе с подкастером Лексом Фридманом Хаузер признался, что в какой-то момент создание игры «не складывалось», и атмосфера в команде была крайне напряжённой.

«Мы были настолько за пределами бюджета, что я не хотел даже об этом думать. Делали игру про ковбоя, умирающего от туберкулёза, и она просто не собиралась воедино. Многие начали сомневаться — это было тяжело», — рассказал он.

Тем не менее, усилия команды окупились: Red Dead Redemption 2 стала одной из самых признанных игр современности, получив десятки наград и оставаясь в списке самых продаваемых проектов всех времён. Хаузер отметил, что успех стал возможен благодаря «сильной команде, техническому мастерству и мощному материалу».

На фоне этих признаний фанаты продолжают ждать обновлённую версию RDR2 для консолей текущего поколения, которая, по слухам, должна добавить поддержку 60 FPS и другие улучшения.

Комментарии:  24
Diablonos

В итоге, игра - настоящий шедевр. Взрослая и мужыцкая игра. А не какое-то ванильное го-вно для вялых педиков.

27
Horrifing

Согласен полностью, очень глубокая и эмоциональная

9
Diablonos Олег Шандер

Пусть детишки тешатся. У них так мало радости в жизни помимо эмодзи клоунов и дерьма.

2
Uilenspiegel

В итоге настоящий шлак. Симулятор трапера, а не игра.

17
rei_nyasha

самая скучная ааа игра

12
RMP

Ну это уж дело весьма субъективное))) Меня, например, никакой GTA 6 не заинтересуешь (в детстве было весело в них, а сейчас игры серии для меня скучны и только зевоту вызывают), а в RDR2, когда проходил, "залип" на десятки часов - просто не оттащить было)) С первых минут стала одной из любимых игр)

3
Lvinomord

После ГТА 5,как глоток свежего воздуха.Отличная игра с шикарной атмосферой.

11
Jesse Faden

Одна из величайших игр созданных в игровой индустрии

11
Yoshemitsu
7
RMP

И игра, и саундтрек - огонь!

4
Diablonos

Имхо, в первой саундтрек посильнее будет.

3
Рикочико

По итогу God of war который забрал Игру Года спустя года нафиг не кому не нужна. А про RDR2 постоянно вспоминают.

7
Дворф

Так всегда.

1
Unmuted

В игры был огромный потенциал стать реально отличной игрой, но к сожалению эти самые сроки и бюджеты + загребущие руки директоров не дали этому осуществиться, в итоге мы получили монотонную, однообразную историю о ковбоях на один разок с ущербным онлайн режимом.

P.S У меня до сих пор валяется на ПК только из за покера, хотя даже его толком не сделали (не расширили возможности).

5
JustA_NiceGuy

Ну он сейчас сказал как про любую работу, над которой сидишь месяцами. В процессе кажется, будто стоишь на месте и нет никакого прогресса. Но стоит всему закончится как уже не так всё плохо)

4
GayFish

По итогу все равно вырезали кучу контента, как минимум целый регион Мексики и много побочных миссий.

3
kolinmah

Почему они не сделали это в виде длс? (

