Страстный фанат RDR 2 создал необычную мини-диораму Валентайна, одного из городов в игре

Один творческий поклонник Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games сделал невероятную физическую диораму, посвященную небольшому городку Валентайн. Это одно из самых запоминающихся мест в Red Dead Redemption 2, и поклонники, вероятно, испытают чувство ностальгии, когда увидят впечатляющее творение этого человека.
По словам автора, всю модель удалось спроектировать и напечатать на 3D-принтере, при этом задача состояла в том, чтобы сделать ее как можно более точной, несмотря на то, что модели были выполнены в таком маленьком масштабе. Автор также поделился на YouTube видеороликом своего творческого процесса, в котором показано, как используя скриншоты и внутриигровые кадры главной улицы Валентайна. Сюда входит грязная улица со следами повозок и копыт, а также двери, окна и вывески каждого здания.
В итоге то, что получилось у kcourt, выглядит действительно потрясающе, да и сами геймеры Red Dead Redemption 2 в данный теме, по всей видимости, тоже так считают. Многие похвалили диораму, а кое-кто даже попросил у него совета, как лучше всего освоить метод 3D-печати.
Остается надеяться, что в будущем kcourt найдет вдохновение на создание новых диорам. В Red Dead Redemption 2 есть еще много городов и локаций, которые фанаты наверняка хотели бы увидеть смоделированными в таком маленьком масштабе.
К сожалению, видел диорамы куда интереснее, здесь всё за слишком маленькое и не выделяющееся. Будто ж**ой сели)
Как минимум руки из правильного места растут. Дальше уже дело опыта. Придёт со временем.
Добавить лошадей и людей и норм. А так, 3 с натяжкой. ))
Над покрасом ему работать еще очень долго... Все глянцевое, цвета ядерные, покрас жЫрный, надписи просто кошмар, можно ж было немного раскошелиться и заказать декали.
За старания конечно плюс. Но по исполнению, есть куда расти. Здания как мне показалось, выглядят преплюплюстно, они должны быть выше. Ну и самое большое, что бросается в глаза - грязь. Она выглядит не масштабно. Рельеф очень не масштабный. Такое ощущение, что там повозки размером с дом ездели. По такой дороге не человек не сможет ходить, не конь скакать.