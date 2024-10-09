Стример превратил Red Dead Redemption 2 в пьяный угар с неадекватными NPC

В игровом сообществе стало уже нормой проходить игры самыми непредсказуемыми способами, на которые точно не рассчитывали разработчики. Обычно для этого используются специфические контроллеры, такие как банан, танцевальный коврик или другие необычные предметы. Однако стример Blurbs решил выделиться и вместо странного контроллера выбрал необычный способ прохождения Red Dead Redemption 2. Он превратил серьезный вестерн в сплошной пьяный угар, где персонажи постоянно ведут себя крайне непредсказуемо.

Энтузиаст установил специальный мод, который изменяет поведение всех NPC в игре. Теперь все внутриигровые персонажи Red Dead Redemption 2 ведут себя как пьяные, что создает множество курьезных ситуаций, самые интересные из которых можно увидеть в прикрепленном видео.

Стоит отметить, что это не просто "пьяный" мод для Red Dead Redemption 2. Blurbs удалось модифицировать игру так, чтобы состояние NPC сохранялось даже во время кат-сцен и не сбрасывалось при выполнении сюжетных заданий. Это приводит к уникальным ситуациям в диалогах персонажей, а перестрелки и обычные прогулки по городу становятся совершенно непредсказуемыми.