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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 10 439 оценок

Стример превратил Red Dead Redemption 2 в пьяный угар с неадекватными NPC

Gutsz
Новости

В игровом сообществе стало уже нормой проходить игры самыми непредсказуемыми способами, на которые точно не рассчитывали разработчики. Обычно для этого используются специфические контроллеры, такие как банан, танцевальный коврик или другие необычные предметы. Однако стример Blurbs решил выделиться и вместо странного контроллера выбрал необычный способ прохождения Red Dead Redemption 2. Он превратил серьезный вестерн в сплошной пьяный угар, где персонажи постоянно ведут себя крайне непредсказуемо.

Энтузиаст установил специальный мод, который изменяет поведение всех NPC в игре. Теперь все внутриигровые персонажи Red Dead Redemption 2 ведут себя как пьяные, что создает множество курьезных ситуаций, самые интересные из которых можно увидеть в прикрепленном видео.

Стоит отметить, что это не просто "пьяный" мод для Red Dead Redemption 2. Blurbs удалось модифицировать игру так, чтобы состояние NPC сохранялось даже во время кат-сцен и не сбрасывалось при выполнении сюжетных заданий. Это приводит к уникальным ситуациям в диалогах персонажей, а перестрелки и обычные прогулки по городу становятся совершенно непредсказуемыми.

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Sir Walter

Где скачать такой мод? Хочу так пройти игру. А то душит начало сильно

1
dhgydtryjh

Треш угар и содомия.

1
Аристов--Черный

Видать все перепились на радостях от новости про RDR на ПК:)))

0
JohnTornton

тока смешно ему одному
причём типичный неадекватный иностранец, который с ничего орёт, как сумасшедший

0
Fimmti

Ну где ссылка на источник? Почему модераторы это пропускают без ссылки на ютуб?

0
SGate

Ржали всей маршруткой.

-1