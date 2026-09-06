SynthVoiceRU выпустили нейросетевую русскую озвучку для Red Dead Redemption 2 объёмом 425 тысяч реплик

Команда SynthVoiceRu выпустила полноценную нейросетевую озвучку для Red Dead Redemption 2. Озвучка доступна подписчикам на Boosty в закадровом исполнении и в виде дубляжа. Планируется ли в будущем общедоступный релиз - неизвестно.

Весь объём озвучивания в одиночку сделал энтузиаст под ником Синт, а его коллеги помогли с вычислительными мощностями, без чего процесс занял бы ещё несколько недель. Итогом стал колоссальный объём в 425 тысяч игровых реплик.

Создатели предупреждают, что в катсценах голоса персонажей иногда могут путаться, так как сопоставление реплик с героями делалось полуавтоматически. Также часть реплик была адаптирована под игровой тайминг, из-за чего встречаются ускорения или редкие обрывы коротких фраз.

Кроме того, некоторые реплики не имеют субтитров в оригинале и озвучивались по переведённой транскрипции, поэтому возможны смысловые неточности. Озвучка тестировалась на версии игры v1491.50, поэтому на других версиях её работа не гарантируется.

Среди возможных проблем создатели называют ускоренную или замедленную речь, неправильные ударения, обрывы слов, катсцены без звука или случайное появление английской речи. Несмотря на эти нюансы, разработчики обещают обновлять озвучку по мере появления возможностей для её улучшения и просят пользователей сообщать о найденных ошибках с приложением скрина или видео субтитров.