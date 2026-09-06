SynthVoiceRU выпустили нейросетевую русскую озвучку для Red Dead Redemption 2 объёмом 425 тысяч реплик

Команда SynthVoiceRu выпустила полноценную нейросетевую озвучку для Red Dead Redemption 2. Озвучка доступна подписчикам на Boosty в закадровом исполнении и в виде дубляжа. Планируется ли в будущем общедоступный релиз - неизвестно.
Весь объём озвучивания в одиночку сделал энтузиаст под ником Синт, а его коллеги помогли с вычислительными мощностями, без чего процесс занял бы ещё несколько недель. Итогом стал колоссальный объём в 425 тысяч игровых реплик.
Создатели предупреждают, что в катсценах голоса персонажей иногда могут путаться, так как сопоставление реплик с героями делалось полуавтоматически. Также часть реплик была адаптирована под игровой тайминг, из-за чего встречаются ускорения или редкие обрывы коротких фраз.
Кроме того, некоторые реплики не имеют субтитров в оригинале и озвучивались по переведённой транскрипции, поэтому возможны смысловые неточности. Озвучка тестировалась на версии игры v1491.50, поэтому на других версиях её работа не гарантируется.
Среди возможных проблем создатели называют ускоренную или замедленную речь, неправильные ударения, обрывы слов, катсцены без звука или случайное появление английской речи. Несмотря на эти нюансы, разработчики обещают обновлять озвучку по мере появления возможностей для её улучшения и просят пользователей сообщать о найденных ошибках с приложением скрина или видео субтитров.
отвратительно , оригинал в 1000 раз лучше, этой игре не пойдет Русская озвучка, вся атмосфера пропала)
Любая озвучка лучше чем читать сабы во время геймплея... Если будет более менее слышно и английскую то вполне сойдет. Это как озвучки типа гоблина или володарского, где ты слышишь и перевод и интонации оригинала, так что особо ничего не теряешь.
Смотрю мнения разделились, придётся выносить объективный вердикт. Озвучка - полное гoвно
О боже ну и убожество, в такой проект с такой озвучкой играть себя не уважать
Эх где они были раньше, тяжко в эту игру с субтитрами играть, болтают постоянно.