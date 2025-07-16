Технические эксперты считают, что реализация трассировки лучей в Red Dead Redemption 2 будет сложной задачей

Трассировка лучей в Red Dead Redemption 2 может оказаться слишком сложной задачей даже для студии уровня Rockstar. Об этом заявили технические эксперты Digital Foundry, комментируя вопрос фаната о возможном появлении технологии RT в обновлённой версии игры для современных консолей.
С одной стороны, прецедент уже есть — в Grand Theft Auto V трассировка лучей была успешно реализована на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК, несмотря на использование старой версии движка Rage. Это говорит о том, что технически добавить RT в проекты Rockstar возможно. Однако для Red Dead Redemption 2 задача усложняется кардинально обновлённой системой рендеринга и гораздо более насыщенной и разнообразной игровой средой.
В отличие от городского мира GTA, где много стеклянных и отражающих поверхностей, RDR2 делает ставку на природные пейзажи, мягкие цвета, листву, пыль и грязь. Поэтому такие эффекты, как отражения, в этой игре будут менее заметны, чем, например, глобальное освещение или улучшенная окклюзия. По мнению Digital Foundry, наиболее подходящей функцией RT для Red Dead станет трассировка глобального освещения, а также улучшенная окружающая окклюзия. Тени — одно из сильнейших визуальных решений в RDR2 — уже сейчас выглядят отлично, так что в их трассировке попросту нет необходимости.
Даже без внедрения передовых графических технологий игра 2018 года всё ещё остаётся одной из самых красивых в жанре open-world. И если Rockstar просто выпустит обновление с поддержкой 60 FPS для PS5 и Xbox Series X|S, этого будет достаточно, чтобы подарить Red Dead Redemption 2 вторую молодость.
Как по мне трассировка там и не нужна, с освещением и без того поработали на славу.
Абсолютно согласен. Так же считаю, что и ремастер не нужен, на край всегда можно накатить отдельных текстурок, разве что для соибоев будет актуально, томушо игру изначально тестили на них в худшем качестве.
текстуры там г*вно ремастер однозначно нужен
Там и так есть отражения, а освещение реализовано великолепно.
А RTX - это технология, которая не взлетела, и уже не взлетит никогда.
Ты про всратые ssr и кубмапы? Освещение только местами нормальное, в остальном стандартное убожество для огромных открытых миров)
В каких играх реализовано лучше?
Во всех, где есть rtgi)
Это почти как внедрение длсс в Марио. Лучи переоценены, их внедряют, чтобы продать новое железо, а в рдр провели титаническую работу с освещение, да и в целом с игрой
Толсто, пятерка очень преобразилась с трасировкой.
Пятёрка старше намного, алё!
Про реки озера пруды, разумеется, забыли. Ну да это ведь не природные пейзажи. Сказали бы проще у нас снова игра прожорлива, что лучам не осталось мощностей.
Ты хотел сказать "либо вы играете в лучи, либо в игру", иначе с ними никак)
А нахрена она там? я вот смотрю на игры с трасировкой и нет ни одной где она улучшала бы картинку так что без неё играть не приятно
Что может быть бесполезнее чем лучи в РДР2
Да и зачем ломать то что и так хорошо.
Этой игре она и не нужна, там и так шикарное освещение и тени.
А кто сказал, что трассировка должна быть заметна и целесообразна?
Им надо внедрить и продать тем, кто скажет ДАДА, ТРАСИРОФКА 4К Я КУПИЛ ТОП ПК ДЛЯ ЭТАГА.
так и есть. Обнова с рейтрейсингом должна быть рентабельна. Рокстар даже патч сделать не могут, какой там рейтрейсинг.
Как по мне визуал в rdr2 выше всяких похвал. Вот только обратил внимание, что у меня там некоторые деревья реально всратые. Хотя скорее всего я что то в настройках не так включил....хмм