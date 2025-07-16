Технические эксперты считают, что реализация трассировки лучей в Red Dead Redemption 2 будет сложной задачей

Трассировка лучей в Red Dead Redemption 2 может оказаться слишком сложной задачей даже для студии уровня Rockstar. Об этом заявили технические эксперты Digital Foundry, комментируя вопрос фаната о возможном появлении технологии RT в обновлённой версии игры для современных консолей.

С одной стороны, прецедент уже есть — в Grand Theft Auto V трассировка лучей была успешно реализована на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК, несмотря на использование старой версии движка Rage. Это говорит о том, что технически добавить RT в проекты Rockstar возможно. Однако для Red Dead Redemption 2 задача усложняется кардинально обновлённой системой рендеринга и гораздо более насыщенной и разнообразной игровой средой.

В отличие от городского мира GTA, где много стеклянных и отражающих поверхностей, RDR2 делает ставку на природные пейзажи, мягкие цвета, листву, пыль и грязь. Поэтому такие эффекты, как отражения, в этой игре будут менее заметны, чем, например, глобальное освещение или улучшенная окклюзия. По мнению Digital Foundry, наиболее подходящей функцией RT для Red Dead станет трассировка глобального освещения, а также улучшенная окружающая окклюзия. Тени — одно из сильнейших визуальных решений в RDR2 — уже сейчас выглядят отлично, так что в их трассировке попросту нет необходимости.

Даже без внедрения передовых графических технологий игра 2018 года всё ещё остаётся одной из самых красивых в жанре open-world. И если Rockstar просто выпустит обновление с поддержкой 60 FPS для PS5 и Xbox Series X|S, этого будет достаточно, чтобы подарить Red Dead Redemption 2 вторую молодость.