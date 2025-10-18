ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 912 оценок

Трейлеру Red Dead Redemption 2 скоро 9 лет, и фанаты вспомнили, как игре пророчили провал, а Артура считали безвкусным

2BLaraSex 2BLaraSex

Первый трейлер Red Dead Redemption 2 вышел 20 октября 2016 года, и оглядываясь назад, кажется невероятным, что у кого-то могли возникнуть сомнения в успехе игры. Ковбойский экшен стал мгновенным бестселлером и до сих пор сохраняет огромную армию поклонников. Но так было не всегда. Сразу после выхода первого крупного трейлера, в сети было полно скептиков. Блогеру GameRoll удалось собрать коллекцию самых ярких "пророчеств", которые так не сбылись.

Одной из главных причин для пессимизма стал уход Лесли Бензиза, бывшего президента Rockstar North и ключевого продюсера серии Grand Theft Auto. В комментариях на Reddit пользователи предрекали скорый закат студии. С тех пор Бензиз выпустил только одну игру - MindsEye, вышедшую в начале этого года. Достаточно сказать, что этот проект не стал эталоном для подражания.

Еще одним аргументом скептиков считался спад в качестве дополнений к GTA V. Досталось и главному герою - Артуру Моргану. Один из игроков описал его как "совершенно безвкусного", выражая разочарование первыми кадрами. Интересно, изменил ли он свое мнение после того, как прошел весь эмоциональный путь с Артуром в банде Ван дер Линде.

Конечно, всегда существовал шанс, что Red Dead Redemption 2 не оправдает ажиотажа, и такая определенная вероятность есть и у Grand Theft Auto VI. Однако эти комментарии, вытащенные на свет из архивов интернета, где ничто не забывается, доказывают одно: делать ставку против Rockstar - крайне неблагоразумное дело.

18
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Сережаа

Скучная игра со скучным героем и утомительными механиками

28
Lawron

Держи в курсе серега

3
CRAZY rock GAME

Все верно, как пророчили так и получилось, самый скучный без эмоциональный персонаж

27
Боярынъ

Один из самых отлично прописанных персонажей за всю историю игроиндустрии

7
Johnny Rotten

Тут есть уникумы которые и гта 6 провал пророчат, че удивляться то?

15
Kenn1y

Игре уже почти 7 лет, но так и не прошел ее, уж очень нужная и много мелочей.

11
JustA_NiceGuy

Прикол этой игры в том, что её нужно проходить даже если скучно вначале. Я тоже думал, что начало вот скучное и я не знаю если дойду до конца. Но после 2-х часов игры я понял, что не хочу из неё выходить. Отличная игра!

12
Генерал Анатолий

Надо вспомнить анонсы Awoved и Starfield, где фанаты пророчили им славу Скайрима и Нью Вегаса (кто не верит, отмотайте новости об этих играх, я тоже не верил)

8
Майкл Скотт
Один из игроков описал его как "совершенно безвкусного"

Дайте угадаю, этим игроком был какой нибудь нeбинарный чернокожий левачок?

7
Real Slim Shady

А Артур не безвкусный разве?

5
Lawron

я так понимаю, аргументы и факты будут?

Real Slim Shady Lawron

Ну во первых он умер, во вторых он неудачник который даже женщину не может иметь, ну и в третьих он просто тупой робот на уровне ГГ из Мафии 3, никаких отличий. Выполняет всё что ему скажут, безхребетный гг абсолютно.

Gauguin

Сам когда-то был в числе скептиков. А в итоге как игра, так и герой - одни из лучших за всю историю индустрии.

2
Sertop

мне игра не зашла, симулятор обычный жизни, медленная как улитка

1
Илья_Казаков_93

Вот именно. Она как будто специально создана для неторопливых людей. Удивляюсь, как некоторые умудряются наиграть в ней сотни часов.

Илья_Казаков_93

Как же игра меня "задушила" в своё время. Покупал её в стиме в начале 2020 года в Стиме за 2к, наиграл в неё менее двух часов, но возврат так и не оформил из-за желания поддержать разработчиков великолепной GTA V.