Трейлеру Red Dead Redemption 2 скоро 9 лет, и фанаты вспомнили, как игре пророчили провал, а Артура считали безвкусным

Первый трейлер Red Dead Redemption 2 вышел 20 октября 2016 года, и оглядываясь назад, кажется невероятным, что у кого-то могли возникнуть сомнения в успехе игры. Ковбойский экшен стал мгновенным бестселлером и до сих пор сохраняет огромную армию поклонников. Но так было не всегда. Сразу после выхода первого крупного трейлера, в сети было полно скептиков. Блогеру GameRoll удалось собрать коллекцию самых ярких "пророчеств", которые так не сбылись.
Одной из главных причин для пессимизма стал уход Лесли Бензиза, бывшего президента Rockstar North и ключевого продюсера серии Grand Theft Auto. В комментариях на Reddit пользователи предрекали скорый закат студии. С тех пор Бензиз выпустил только одну игру - MindsEye, вышедшую в начале этого года. Достаточно сказать, что этот проект не стал эталоном для подражания.
Еще одним аргументом скептиков считался спад в качестве дополнений к GTA V. Досталось и главному герою - Артуру Моргану. Один из игроков описал его как "совершенно безвкусного", выражая разочарование первыми кадрами. Интересно, изменил ли он свое мнение после того, как прошел весь эмоциональный путь с Артуром в банде Ван дер Линде.
Конечно, всегда существовал шанс, что Red Dead Redemption 2 не оправдает ажиотажа, и такая определенная вероятность есть и у Grand Theft Auto VI. Однако эти комментарии, вытащенные на свет из архивов интернета, где ничто не забывается, доказывают одно: делать ставку против Rockstar - крайне неблагоразумное дело.
Скучная игра со скучным героем и утомительными механиками
Держи в курсе серега
Все верно, как пророчили так и получилось, самый скучный без эмоциональный персонаж
Один из самых отлично прописанных персонажей за всю историю игроиндустрии
Тут есть уникумы которые и гта 6 провал пророчат, че удивляться то?
Игре уже почти 7 лет, но так и не прошел ее, уж очень нужная и много мелочей.
Прикол этой игры в том, что её нужно проходить даже если скучно вначале. Я тоже думал, что начало вот скучное и я не знаю если дойду до конца. Но после 2-х часов игры я понял, что не хочу из неё выходить. Отличная игра!
Надо вспомнить анонсы Awoved и Starfield, где фанаты пророчили им славу Скайрима и Нью Вегаса (кто не верит, отмотайте новости об этих играх, я тоже не верил)
Дайте угадаю, этим игроком был какой нибудь нeбинарный чернокожий левачок?
А Артур не безвкусный разве?
я так понимаю, аргументы и факты будут?
Ну во первых он умер, во вторых он неудачник который даже женщину не может иметь, ну и в третьих он просто тупой робот на уровне ГГ из Мафии 3, никаких отличий. Выполняет всё что ему скажут, безхребетный гг абсолютно.
Сам когда-то был в числе скептиков. А в итоге как игра, так и герой - одни из лучших за всю историю индустрии.
мне игра не зашла, симулятор обычный жизни, медленная как улитка
Вот именно. Она как будто специально создана для неторопливых людей. Удивляюсь, как некоторые умудряются наиграть в ней сотни часов.
Как же игра меня "задушила" в своё время. Покупал её в стиме в начале 2020 года в Стиме за 2к, наиграл в неё менее двух часов, но возврат так и не оформил из-за желания поддержать разработчиков великолепной GTA V.