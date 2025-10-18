Трейлеру Red Dead Redemption 2 скоро 9 лет, и фанаты вспомнили, как игре пророчили провал, а Артура считали безвкусным

Первый трейлер Red Dead Redemption 2 вышел 20 октября 2016 года, и оглядываясь назад, кажется невероятным, что у кого-то могли возникнуть сомнения в успехе игры. Ковбойский экшен стал мгновенным бестселлером и до сих пор сохраняет огромную армию поклонников. Но так было не всегда. Сразу после выхода первого крупного трейлера, в сети было полно скептиков. Блогеру GameRoll удалось собрать коллекцию самых ярких "пророчеств", которые так не сбылись.

Одной из главных причин для пессимизма стал уход Лесли Бензиза, бывшего президента Rockstar North и ключевого продюсера серии Grand Theft Auto. В комментариях на Reddit пользователи предрекали скорый закат студии. С тех пор Бензиз выпустил только одну игру - MindsEye, вышедшую в начале этого года. Достаточно сказать, что этот проект не стал эталоном для подражания.

Еще одним аргументом скептиков считался спад в качестве дополнений к GTA V. Досталось и главному герою - Артуру Моргану. Один из игроков описал его как "совершенно безвкусного", выражая разочарование первыми кадрами. Интересно, изменил ли он свое мнение после того, как прошел весь эмоциональный путь с Артуром в банде Ван дер Линде.

Конечно, всегда существовал шанс, что Red Dead Redemption 2 не оправдает ажиотажа, и такая определенная вероятность есть и у Grand Theft Auto VI. Однако эти комментарии, вытащенные на свет из архивов интернета, где ничто не забывается, доказывают одно: делать ставку против Rockstar - крайне неблагоразумное дело.