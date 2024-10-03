Цена на RDR2 в Steam повысилась более, чем на 50%

Цена Red Dead Redemption 2 внезапно взлетела в Steam! Так, например, в самых популярных регионах цена повысилась более чем на 50%. Для Украины цена на данный момент 2599₴ за обычное издание, в то время как до этого игра стоила 899₴. Забавно то, что цена на ультимативное издание не изменилась и составляет все те же 1499₴. Похожая ситуация и с ценами на игру в регионе Казахстан. Там стоимость игры увеличилась на 50%, опять же, только на обычное издание.
Ошибка это или намеренный ход — на данный момент непонятно. Возможно, цена на приквел поднялась в связи с грядущим анонсом первой части на ПК. На это указывает недавнее обнаружение ремастера Red Dead Redemption 1 в базах Steam.
Куплена уже давно по лютейшей скидке на одной из распродаж. Думаю, кто хотел, уже давно так или иначе поиграл.
Кто хотел купить, давно купил
А кто-то был готов ждать скидки в 80% годами, но пришла беда откуда не ждали))
похоже клоуны из кокстар просто убирали региональные цены в большинстве регионах.
логика где причём тут 1 часть когда подняли региональное цены в кз теперь дороже чем в сша.
Как активно тут минусят тех, кому игра не понравилась. И все ж рискну. Rdr 2 как произведение виртуального искусства конечно шедевр: у каждого оружия разный характер стрельбы и перезарядка, можно перемещаться на поездах и дилижансах, крутые города, шикарные представления в театрах и кино - для виртуального туризма чистый кайф. Но как игра - скукота и духота: сюжет между первой и последней главой почти не развивается, избыток передвижения принудительно медленным шагом, что ни перестрелка, то с целой армией, карты сокровищ ведут не к сокровища, а к другим картам и сокровища не нужны т.к. тратить тут не на что, я уж не говорю о моментах типа нажми е чтобы снять колесо, нажми е чтобы вставить колесо, нажми е чтобы вбить колесо (повторить три раза) - для игры прям пытка.
Игру прошёл, включая эпилог, но судя по стиму завершили её всего около 20% игроков.
Всем рекомендую и сам буду, если когда-нибудь вернусь в игру, играть как в песочницу - гулять, творить беспредел. Играть так как предлагает рокстар в сюжетке - возненавидеть игру
Тут соглашусь, есть такое, вроде все на высшем уровне, а все равно как то скучно. Мультиплеер как то еще куда ни шло, а вот сюжетка, скука смертная. Начинал 3 раза, по итогу так и сижу на 50%. Взять того же ведьмака, вроде так же не спешно всё идет, но там на голову все интересней и захватывающей.
Скукота лишь в первые часы, нужно привыкнуть к темпу сюжета. Потом всё нормально и интересно, если умеешь конечно сам притормозить и не спешить как в экшн играх :)
А вот онлайн да, на любителя. В него я так и не смог поиграть, хватило на час.
Прошел ее 4 раза, на плойке на релизе, и на релизе на ПК, в обоих случаях купил лицуху + 200 часов в онлайне с женой провел, игра шедевр
От части поэтому то не хертель траться, то бросал, столько контента, если игра на 100 часов занимает пол года, а то и больше, то сколько тут проходить, разве что, чисто на сюжет, все же он тут в приоритете.
Давно куплена.
И давно пройдена.
Я проходил RDR2 три раза, и каждый раз нахожу в ней что-то новое. Там контента просто море.
Кстати, завтра должны анонсировать первую. Похоже, что и выпустят в этом месяце.
И не только в Steam, жаль, что не пройдена.
А чего ждал? Скидки в 95%?
Нет, на старте как-то времени не было, а потом другие игры, потом ПК версию выкидывало в первой миссии, после зимы, когда Артур едет в первый город, потом пробовал, медленное начало утомило, но видимо надо все же на сюжет хотя бы пройти, пока не устарела, забить и играть не спеша, в своё время очень хотел на старте в неё поиграть.
Это не просто игра - легенда! Очень атмосферная, много деталей, огромный изменяющийся мир. Конечно есть недостатки. Но по сети с друзьями - однозначно здорово.
Ультимейт идишн на консолях много лет продавали за 700 руб, обычную за 500руб. Кто не купил тот лох.
Ну дык разработка дорожает)
Прогрев гоев по Cokстаровски))
Дождался скидки думал как гта 5 упадëт а оно поднялось 🤣🤣🤣
Может они и на ГТА 5 поднимут цену.
Вовремя они, брал по скидке за сущие копейки
А там что нибудь изменилось, может дополнение какое сделали или в онлайн что-то новое добавили?
купил по предзаказу в рокстар лаунчере за 60 и не пожалел. прохождение заняло 490 часов
Отличная игра!
Жаль что цена выросла так
Да и по барабану,у меня этой игры пруд пруди - 3 версии,одна на плойке,другие - 2 полных аккаунта на ПК и еще просто только онлайн один акк на ПК)))
Я два раза купил, тупо на консоли вообще половина кайфа проподает. RDR2 - только пека.
хорошей игре, хорошие цены)
Потому что эта игра шедевр , а шедевры как известно со временем только дорожают)
Была бы русская озвучка, думаю многим она не такой скучной показалась бы, жаль что таких людей, кто способен её озвучить на русский, не существует :(
И не будет существовать, планку роков в плане озвучки никто не сможет и на 10% достичь...
не знаю про какую вы планку, я про русскую озвучку написал.)
Фанатики верят, что оригинальная озвучка всегда круче, поэтому типо не нуждаются в ней.
И потерять невероятно харизматичный голос Артура с валийским акцентом? нет уж.
А ещё мы вполне свободно говорим на английском и не страдаем из-за отсутствия ру озвучки где либо.
кто еще не скачал?
Скучная, не осилил. Перебрали с реализмом и количеством механик, игра стала утомительной
Согласен, первую прохожу на эмуле xenia
игра прикольная но скучная
Как вы это приплетаете-то? Каким боком повышение цены связано с анонсом первой части на пк?
Балбесы просто не понимают, что разработка подорожала
Так включи голову и пойми, что если 1 часть хайпанет опять, то люди побегут брать 2.
ты маркетологом заделался, мыслишь не как геймер. в оч..о этот хайп вместе со второй частью
Так я обосновываю повышения цены. Это не значит, что мне это нравится.
я тебя понял) игра вышла х знает когда и тут такая трешанина для приезжих с ценами))
Хорошо что давно по скидке взял
Плохо что игра душной оказалась
Сочувствую) Мне сначала тоже не зашло медленное вступление, а когда прошел, стала одной из самых любимых игр) 400 часов наиграл в сингле
ну может если тупо пройти по сюжету, я же решил все доп. задания делать
Эта игра не на прохождение, когда это осознаешь, можно и 1000 часов с удовольствием в ней провести при наличии свободного времени
что за тупость? любая сингл игра это прохождение , а то что ты говоришь , это RDO
Он про то,что проходить игру можно совершенно по разному. Один проходит её медленно, как говорится по чайной ложке, просто наслаждаясь игрой и никуда куда при этом не спешит,а кто-то летит только по сюжетке, максимально не оглядываясь по сторонам и мечтает поскорее увидеть финальные титры....тут уж каждый сам для себя выбирает чего он хочет....
Как была цена 59.99 евро, так и осталась цена такой в регионе моего аккаунта. Не вижу никакого повышения цен на 50%+. Что касается региональных заниженных цен, то я сторонник полной отмены региональных ценников. Убеждён, что игры должны стоить одинаково во всех без исключения регионах. Вам ведь не продают автомобиль по заниженной цене, потому что вы в бедном регионе живёте? С чего вдруг игры должны продавать тогда по заниженной цене? Всё просто. Богатые будут покупать за полную цену, а бедные по скидкам 50-80%. Эти скидки нивелируют отмену регионалок. Все счастливы в итоге.
Смотри как бы галстук не "пережал" шейку твою