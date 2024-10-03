Цена на RDR2 в Steam повысилась более, чем на 50%

Цена Red Dead Redemption 2 внезапно взлетела в Steam! Так, например, в самых популярных регионах цена повысилась более чем на 50%. Для Украины цена на данный момент 2599₴ за обычное издание, в то время как до этого игра стоила 899₴. Забавно то, что цена на ультимативное издание не изменилась и составляет все те же 1499₴. Похожая ситуация и с ценами на игру в регионе Казахстан. Там стоимость игры увеличилась на 50%, опять же, только на обычное издание.

Ошибка это или намеренный ход — на данный момент непонятно. Возможно, цена на приквел поднялась в связи с грядущим анонсом первой части на ПК. На это указывает недавнее обнаружение ремастера Red Dead Redemption 1 в базах Steam.