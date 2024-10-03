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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 10 400 оценок

Цена на RDR2 в Steam повысилась более, чем на 50%

Fimmti
Новости

Цена Red Dead Redemption 2 внезапно взлетела в Steam! Так, например, в самых популярных регионах цена повысилась более чем на 50%. Для Украины цена на данный момент 2599₴ за обычное издание, в то время как до этого игра стоила 899₴. Забавно то, что цена на ультимативное издание не изменилась и составляет все те же 1499₴. Похожая ситуация и с ценами на игру в регионе Казахстан. Там стоимость игры увеличилась на 50%, опять же, только на обычное издание.

Ошибка это или намеренный ход — на данный момент непонятно. Возможно, цена на приквел поднялась в связи с грядущим анонсом первой части на ПК. На это указывает недавнее обнаружение ремастера Red Dead Redemption 1 в базах Steam.

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-48
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
North235

Куплена уже давно по лютейшей скидке на одной из распродаж. Думаю, кто хотел, уже давно так или иначе поиграл.

9
_RedLion_

Кто хотел купить, давно купил

8
BrokVud

А кто-то был готов ждать скидки в 80% годами, но пришла беда откуда не ждали))

5
kotasha

похоже клоуны из кокстар просто убирали региональные цены в большинстве регионах.

Ошибка это или намеренный ход — на данный момент непонятно. Возможно, цена на приквел поднялась в связи с грядущим анонсом первой части на ПК. На это указывает недавнее обнаружение ремастера Red Dead Redemption 1 в базах Steam.

логика где причём тут 1 часть когда подняли региональное цены в кз теперь дороже чем в сша.

8
Lyс

Как активно тут минусят тех, кому игра не понравилась. И все ж рискну. Rdr 2 как произведение виртуального искусства конечно шедевр: у каждого оружия разный характер стрельбы и перезарядка, можно перемещаться на поездах и дилижансах, крутые города, шикарные представления в театрах и кино - для виртуального туризма чистый кайф. Но как игра - скукота и духота: сюжет между первой и последней главой почти не развивается, избыток передвижения принудительно медленным шагом, что ни перестрелка, то с целой армией, карты сокровищ ведут не к сокровища, а к другим картам и сокровища не нужны т.к. тратить тут не на что, я уж не говорю о моментах типа нажми е чтобы снять колесо, нажми е чтобы вставить колесо, нажми е чтобы вбить колесо (повторить три раза) - для игры прям пытка.

Игру прошёл, включая эпилог, но судя по стиму завершили её всего около 20% игроков.

Всем рекомендую и сам буду, если когда-нибудь вернусь в игру, играть как в песочницу - гулять, творить беспредел. Играть так как предлагает рокстар в сюжетке - возненавидеть игру

5
500ml

Тут соглашусь, есть такое, вроде все на высшем уровне, а все равно как то скучно. Мультиплеер как то еще куда ни шло, а вот сюжетка, скука смертная. Начинал 3 раза, по итогу так и сижу на 50%. Взять того же ведьмака, вроде так же не спешно всё идет, но там на голову все интересней и захватывающей.

1
JustA_NiceGuy

Скукота лишь в первые часы, нужно привыкнуть к темпу сюжета. Потом всё нормально и интересно, если умеешь конечно сам притормозить и не спешить как в экшн играх :)
А вот онлайн да, на любителя. В него я так и не смог поиграть, хватило на час.

-3
Лидер X

Прошел ее 4 раза, на плойке на релизе, и на релизе на ПК, в обоих случаях купил лицуху + 200 часов в онлайне с женой провел, игра шедевр

1
Kenn1y

От части поэтому то не хертель траться, то бросал, столько контента, если игра на 100 часов занимает пол года, а то и больше, то сколько тут проходить, разве что, чисто на сюжет, все же он тут в приоритете.

-1
Ahnx

Давно куплена.

4
A1ex_MC

И давно пройдена.

0
Ahnx A1ex_MC

Я проходил RDR2 три раза, и каждый раз нахожу в ней что-то новое. Там контента просто море.

Кстати, завтра должны анонсировать первую. Похоже, что и выпустят в этом месяце.

-2
Kenn1y

И не только в Steam, жаль, что не пройдена.

-1
JustA_NiceGuy Kenn1y

А чего ждал? Скидки в 95%?

-1
Kenn1y JustA_NiceGuy

Нет, на старте как-то времени не было, а потом другие игры, потом ПК версию выкидывало в первой миссии, после зимы, когда Артур едет в первый город, потом пробовал, медленное начало утомило, но видимо надо все же на сюжет хотя бы пройти, пока не устарела, забить и играть не спеша, в своё время очень хотел на старте в неё поиграть.

0
Tisdare

Это не просто игра - легенда! Очень атмосферная, много деталей, огромный изменяющийся мир. Конечно есть недостатки. Но по сети с друзьями - однозначно здорово.

4
Шмоня Натанзон

Ультимейт идишн на консолях много лет продавали за 700 руб, обычную за 500руб. Кто не купил тот лох.

1
Александр Дантес

Ну дык разработка дорожает)

1
Sider999

Прогрев гоев по Cokстаровски))

0
Punisher1

Дождался скидки думал как гта 5 упадëт а оно поднялось 🤣🤣🤣

0
yar1097

Может они и на ГТА 5 поднимут цену.

0
Товарищ Марик

Вовремя они, брал по скидке за сущие копейки

0
Old-Waldemar

А там что нибудь изменилось, может дополнение какое сделали или в онлайн что-то новое добавили?

0
hangloose

купил по предзаказу в рокстар лаунчере за 60 и не пожалел. прохождение заняло 490 часов

0
FireLion1993

Отличная игра!
Жаль что цена выросла так

-1
PuaJl4eJl

Да и по барабану,у меня этой игры пруд пруди - 3 версии,одна на плойке,другие - 2 полных аккаунта на ПК и еще просто только онлайн один акк на ПК)))

-1
digitalkid

Я два раза купил, тупо на консоли вообще половина кайфа проподает. RDR2 - только пека.

-1
Темный-Властелин

хорошей игре, хорошие цены)

-2
Dem OS

Потому что эта игра шедевр , а шедевры как известно со временем только дорожают)

-2
QuadragenarianFawzi

Была бы русская озвучка, думаю многим она не такой скучной показалась бы, жаль что таких людей, кто способен её озвучить на русский, не существует :(

-2
barabear

И не будет существовать, планку роков в плане озвучки никто не сможет и на 10% достичь...

-1
QuadragenarianFawzi barabear

не знаю про какую вы планку, я про русскую озвучку написал.)

0
Kenn1y QuadragenarianFawzi

Фанатики верят, что оригинальная озвучка всегда круче, поэтому типо не нуждаются в ней.

0
taotahu1992

И потерять невероятно харизматичный голос Артура с валийским акцентом? нет уж.

1
taotahu1992 Kenn1y

А ещё мы вполне свободно говорим на английском и не страдаем из-за отсутствия ру озвучки где либо.

0
ze1n_82

кто еще не скачал?

-4
Сережаа

Скучная, не осилил. Перебрали с реализмом и количеством механик, игра стала утомительной

-4
crim11

Согласен, первую прохожу на эмуле xenia

-1
антон фекалис

игра прикольная но скучная

-6
GraF68ru

Как вы это приплетаете-то? Каким боком повышение цены связано с анонсом первой части на пк?

-7
HellowRainbow

Балбесы просто не понимают, что разработка подорожала

-9
bysaturn

Так включи голову и пойми, что если 1 часть хайпанет опять, то люди побегут брать 2.

0
Юркец bysaturn

ты маркетологом заделался, мыслишь не как геймер. в оч..о этот хайп вместе со второй частью

0
bysaturn Юркец

Так я обосновываю повышения цены. Это не значит, что мне это нравится.

0
Юркец bysaturn

я тебя понял) игра вышла х знает когда и тут такая трешанина для приезжих с ценами))

0
J Jonah Jameson

Хорошо что давно по скидке взял
Плохо что игра душной оказалась

-11
William Dwight

Сочувствую) Мне сначала тоже не зашло медленное вступление, а когда прошел, стала одной из самых любимых игр) 400 часов наиграл в сингле

16
J Jonah Jameson William Dwight

ну может если тупо пройти по сюжету, я же решил все доп. задания делать

-7
_RedLion_

Эта игра не на прохождение, когда это осознаешь, можно и 1000 часов с удовольствием в ней провести при наличии свободного времени

4
J Jonah Jameson _RedLion_

что за тупость? любая сингл игра это прохождение , а то что ты говоришь , это RDO

-1
Lvinomord J Jonah Jameson

Он про то,что проходить игру можно совершенно по разному. Один проходит её медленно, как говорится по чайной ложке, просто наслаждаясь игрой и никуда куда при этом не спешит,а кто-то летит только по сюжетке, максимально не оглядываясь по сторонам и мечтает поскорее увидеть финальные титры....тут уж каждый сам для себя выбирает чего он хочет....

4
Janekste

Как была цена 59.99 евро, так и осталась цена такой в регионе моего аккаунта. Не вижу никакого повышения цен на 50%+. Что касается региональных заниженных цен, то я сторонник полной отмены региональных ценников. Убеждён, что игры должны стоить одинаково во всех без исключения регионах. Вам ведь не продают автомобиль по заниженной цене, потому что вы в бедном регионе живёте? С чего вдруг игры должны продавать тогда по заниженной цене? Всё просто. Богатые будут покупать за полную цену, а бедные по скидкам 50-80%. Эти скидки нивелируют отмену регионалок. Все счастливы в итоге.

-29
Макс Макс 007

Смотри как бы галстук не "пережал" шейку твою

1