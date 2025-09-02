Умер актёр Грэм Грин - он исполнил роль Падающего Дождя в Red Dead Redemption 2

Известный актёр второго плана Грэм Грин умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. За свою карьеру он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, став одним из самых узнаваемых представителей индейского кинематографа.

Ключевые роли:

«Танцующий с волками» (1991) — номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Red Dead Redemption 2 — вождь Падающий Дождь, лидер племени Вапити

«Зелёная миля» — Арлен Биттербак

«Крепкий орешек 3», «Одни из нас» и «Мэверик» — второстепенные роли

Грин был известен глубинным воплощением персонажей коренных народов Америки, избегая стереотипов. Его работа в Red Dead Redemption 2 добавила игре эмоциональной весомости, раскрывая трагическую историю вымышленного племени Вапити.