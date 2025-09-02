ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 585 оценок

Умер актёр Грэм Грин - он исполнил роль Падающего Дождя в Red Dead Redemption 2

AceTheKing AceTheKing

Известный актёр второго плана Грэм Грин умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. За свою карьеру он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, став одним из самых узнаваемых представителей индейского кинематографа.

Ключевые роли:

  • «Танцующий с волками» (1991) — номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
  • Red Dead Redemption 2 — вождь Падающий Дождь, лидер племени Вапити
  • «Зелёная миля» — Арлен Биттербак
  • «Крепкий орешек 3», «Одни из нас» и «Мэверик» — второстепенные роли

Грин был известен глубинным воплощением персонажей коренных народов Америки, избегая стереотипов. Его работа в Red Dead Redemption 2 добавила игре эмоциональной весомости, раскрывая трагическую историю вымышленного племени Вапити.

14
8
Комментарии: 8
-zotik-

Кромвелл, Джеймс начальник тюрьмы в зеленой миле его же жену и лечили от рака

1
kedmaker
«Зелёная миля» — начальник тюрьмы

какой нах начальник??

1
Евгений Кондратенко

Арлин Битербак. Так звали этого героя в фильме и книге. В книге если правильно помню рассказывалось, что он в пьяной драке убил человека, поэтому его приговорили к смерти.

Начальника тюрьмы звали Хэл Мурс.

1
kedmaker Евгений Кондратенко
Начальника тюрьмы звали Хэл Мурс
Евгений Кондратенко kedmaker

Во во. Он самый. У которого жена Мелинда болела и к ней тайком возили Джона Кофи, пока Перси сидел в карцере. Я очень хорошо помню этот фильм. Обожаю его, как и Побег из Шоушенка

1
Святой Джо

F

EvgeniiV

R. I. P

Phoenix87

F