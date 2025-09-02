Умер актёр Грэм Грин - он исполнил роль Падающего Дождя в Red Dead Redemption 2

Известный актёр второго плана Грэм Грин умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. За свою карьеру он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, став одним из самых узнаваемых представителей индейского кинематографа.
Ключевые роли:
- «Танцующий с волками» (1991) — номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
- Red Dead Redemption 2 — вождь Падающий Дождь, лидер племени Вапити
- «Зелёная миля» — Арлен Биттербак
- «Крепкий орешек 3», «Одни из нас» и «Мэверик» — второстепенные роли
Грин был известен глубинным воплощением персонажей коренных народов Америки, избегая стереотипов. Его работа в Red Dead Redemption 2 добавила игре эмоциональной весомости, раскрывая трагическую историю вымышленного племени Вапити.
Кромвелл, Джеймс начальник тюрьмы в зеленой миле его же жену и лечили от рака
какой нах начальник??
Арлин Битербак. Так звали этого героя в фильме и книге. В книге если правильно помню рассказывалось, что он в пьяной драке убил человека, поэтому его приговорили к смерти.
Начальника тюрьмы звали Хэл Мурс.
Во во. Он самый. У которого жена Мелинда болела и к ней тайком возили Джона Кофи, пока Перси сидел в карцере. Я очень хорошо помню этот фильм. Обожаю его, как и Побег из Шоушенка
