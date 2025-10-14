Умер музыкант Ди Энджело - автор культовой композиции "Unshaken" в Red Dead Redemption 2

На 52-м году жизни скончался американский певец Ди Энджело, один из основоположников жанра нео-соул. Настоящее имя музыканта - Майкл Юджин Арчер. Причиной его смерти, по официальному заявлению семьи, стал рак поджелудочной железы.
Ди Энджело добился широкого признания после выхода своего второго студийного альбома "Voodoo" в 2000 году - за него он получил премию "Грэмми".
Для поклонников видеоигр Ди Энджело навсегда останется автором и исполнителем культовой композиции "Unshaken" из саундтрека Red Dead Redemption 2. По словам близких, музыкант был большим фанатом первой части и даже принимал участие в тестировании игры. Его глубокая, проникновенная работа стала неотъемлемой частью атмосферы для миллионов игроков на Диком Западе.
Press F
Саундтреки в RDR2 просто пушка. А "Unshaken" просто хит! Спасибо Ди Энджело он же Майкл Юджин Арчер за потрясающий саунд. Press F...
Прекрасная композиция, которая передаёт по моему мнению суть Артура и происходящего с ним как в игре, так и в целом с ним. R.I.P.