Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 877 оценок

Умер музыкант Ди Энджело - автор культовой композиции "Unshaken" в Red Dead Redemption 2

AceTheKing AceTheKing

На 52-м году жизни скончался американский певец Ди Энджело, один из основоположников жанра нео-соул. Настоящее имя музыканта - Майкл Юджин Арчер. Причиной его смерти, по официальному заявлению семьи, стал рак поджелудочной железы.

Ди Энджело добился широкого признания после выхода своего второго студийного альбома "Voodoo" в 2000 году - за него он получил премию "Грэмми".

Для поклонников видеоигр Ди Энджело навсегда останется автором и исполнителем культовой композиции "Unshaken" из саундтрека Red Dead Redemption 2. По словам близких, музыкант был большим фанатом первой части и даже принимал участие в тестировании игры. Его глубокая, проникновенная работа стала неотъемлемой частью атмосферы для миллионов игроков на Диком Западе.

Комментарии:  3
D3moh

Press F

5
GAVS OFFICIAL

Саундтреки в RDR2 просто пушка. А "Unshaken" просто хит! Спасибо Ди Энджело он же Майкл Юджин Арчер за потрясающий саунд. Press F...

Phoenix87

Прекрасная композиция, которая передаёт по моему мнению суть Артура и происходящего с ним как в игре, так и в целом с ним. R.I.P.