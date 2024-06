В базе данных Epic Games Store засветились ремастер Red Dead Redemption, The Last of Us: Part 2 и Final Fantasy 16

Многие игроки на ПК уже больше десяти лет ждут релиза первой части Red Dead Redemption на своей платформе. Игра успела получить обновлённое издание и выйти на консолях нового поколения, однако на «народной» платформе так и не появилась. Впрочем, это не означает, что выход ПК-версии Red Dead Redemption никогда не состоится, а сегодняшняя утечка намекает на то, что релиз игры может произойти довольно скоро.

Слухи о выходе ремастера Red Dead Redemption ходили в сети ещё несколько месяцев назад, однако тогда у инсайдеров не было точных доказательств, кроме упоминания игры в лаунчере Rockstar Games. Сегодня было обнаружено более весомое подтверждение скорого релиза игры на ПК. Энтузиасты нашли в базе данных цифрового магазина Epic Games Store упоминание вестерна. В коде площадки первая Red Dead Redemption обозначена под кодовым названием Semla, поэтому обнаружить её удалось только сейчас. Однако игра была внесена на сервер Epic Games Store ещё в феврале этого года.

Кроме того, пользователи нашли в базе данных цифрового магазина страничку, посвящённую ПК-версии The Last of Us: Part 2. На данный момент она пуста и не содержит никакой полезной информации, однако внимательное изучение даёт понять, что она точно связана с улучшенным изданием зомби-экшена. Также там засветилась ПК-версия Final Fantasy 16 под кодовым названием Skobeloff и ремейк Final Fantasy 9, где упоминается карточная игра Tetra Master.