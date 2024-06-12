В базе данных Epic Games Store засветились ремастер Red Dead Redemption, The Last of Us: Part 2 и Final Fantasy 16

Многие игроки на ПК уже больше десяти лет ждут релиза первой части Red Dead Redemption на своей платформе. Игра успела получить обновлённое издание и выйти на консолях нового поколения, однако на «народной» платформе так и не появилась. Впрочем, это не означает, что выход ПК-версии Red Dead Redemption никогда не состоится, а сегодняшняя утечка намекает на то, что релиз игры может произойти довольно скоро.
Слухи о выходе ремастера Red Dead Redemption ходили в сети ещё несколько месяцев назад, однако тогда у инсайдеров не было точных доказательств, кроме упоминания игры в лаунчере Rockstar Games. Сегодня было обнаружено более весомое подтверждение скорого релиза игры на ПК. Энтузиасты нашли в базе данных цифрового магазина Epic Games Store упоминание вестерна. В коде площадки первая Red Dead Redemption обозначена под кодовым названием Semla, поэтому обнаружить её удалось только сейчас. Однако игра была внесена на сервер Epic Games Store ещё в феврале этого года.
Кроме того, пользователи нашли в базе данных цифрового магазина страничку, посвящённую ПК-версии The Last of Us: Part 2. На данный момент она пуста и не содержит никакой полезной информации, однако внимательное изучение даёт понять, что она точно связана с улучшенным изданием зомби-экшена. Также там засветилась ПК-версия Final Fantasy 16 под кодовым названием Skobeloff и ремейк Final Fantasy 9, где упоминается карточная игра Tetra Master.
Откуда взялось предположение, что под названием "Semla" скрывается именно Red Dead Redemption?
Ну, тут "очевидно" же, что только два варианта может быть: либо RDR, либо Bloodborne, выбрали более правдоподобный)))
Шизы перестанут обсуждать ремастер или нет?
Вам реально заняться нечем? Сидеть по кд новости клипать/читать. Сегодня будет ремастер. А нет, не будет. А нет, будет. А нет, всё-таки не будет. Или будет, так пажи бля
Ждем типикал ремастер который не изменено ничего. Эх был бы ремейк на движке 2 части было бы ахуе№
Да хоть как-нибудь сделали бы уже, с мыши хочу поиграть. Эмуляторы эти всё равно что семечки в перчатках лузгать.
Видел тут такую новость, сам не проверял - https://www.playground.ru/red_dead_redemption/news/teper_vy_mozhete_igrat_v_red_dead_redemption_s_pomoschyu_myshi_na_pk_na_emulyatore_ryujinx-1663198
Я видел тоже что можно, но это костыли, у меня и гемпад есть. Просто хочу чтобы без багов по-человечески для моей платформы. Уже сделали бы срубили лёгкого бабла да забыли, нет надо саспенс нагнетать.
И за сколько лет до выхода такое могут делать?
А кто сказал что эти названия принадлежат именно этим играм?
Это так любой тетрис можно обозвать человеком пауком 2 или что то типа того