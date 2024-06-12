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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 537 оценок

В базе данных Epic Games Store засветились ремастер Red Dead Redemption, The Last of Us: Part 2 и Final Fantasy 16

Gutsz
Новости

Многие игроки на ПК уже больше десяти лет ждут релиза первой части Red Dead Redemption на своей платформе. Игра успела получить обновлённое издание и выйти на консолях нового поколения, однако на «народной» платформе так и не появилась. Впрочем, это не означает, что выход ПК-версии Red Dead Redemption никогда не состоится, а сегодняшняя утечка намекает на то, что релиз игры может произойти довольно скоро.

Слухи о выходе ремастера Red Dead Redemption ходили в сети ещё несколько месяцев назад, однако тогда у инсайдеров не было точных доказательств, кроме упоминания игры в лаунчере Rockstar Games. Сегодня было обнаружено более весомое подтверждение скорого релиза игры на ПК. Энтузиасты нашли в базе данных цифрового магазина Epic Games Store упоминание вестерна. В коде площадки первая Red Dead Redemption обозначена под кодовым названием Semla, поэтому обнаружить её удалось только сейчас. Однако игра была внесена на сервер Epic Games Store ещё в феврале этого года.

Кроме того, пользователи нашли в базе данных цифрового магазина страничку, посвящённую ПК-версии The Last of Us: Part 2. На данный момент она пуста и не содержит никакой полезной информации, однако внимательное изучение даёт понять, что она точно связана с улучшенным изданием зомби-экшена. Также там засветилась ПК-версия Final Fantasy 16 под кодовым названием Skobeloff и ремейк Final Fantasy 9, где упоминается карточная игра Tetra Master.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Tiger Goose
В коде площадки первая Red Dead Redemption обозначена под кодовым названием Semla, поэтому обнаружить её удалось только сейчас.

Откуда взялось предположение, что под названием "Semla" скрывается именно Red Dead Redemption?

3
BrokVud

Ну, тут "очевидно" же, что только два варианта может быть: либо RDR, либо Bloodborne, выбрали более правдоподобный)))

1
ratte88

Шизы перестанут обсуждать ремастер или нет?
Вам реально заняться нечем? Сидеть по кд новости клипать/читать. Сегодня будет ремастер. А нет, не будет. А нет, будет. А нет, всё-таки не будет. Или будет, так пажи бля

2
BlooD Hive

Ждем типикал ремастер который не изменено ничего. Эх был бы ремейк на движке 2 части было бы ахуе№

1
borsic

Да хоть как-нибудь сделали бы уже, с мыши хочу поиграть. Эмуляторы эти всё равно что семечки в перчатках лузгать.

5
UndeniableDzvinka borsic

Видел тут такую новость, сам не проверял - https://www.playground.ru/red_dead_redemption/news/teper_vy_mozhete_igrat_v_red_dead_redemption_s_pomoschyu_myshi_na_pk_na_emulyatore_ryujinx-1663198

-1
borsic UndeniableDzvinka

Я видел тоже что можно, но это костыли, у меня и гемпад есть. Просто хочу чтобы без багов по-человечески для моей платформы. Уже сделали бы срубили лёгкого бабла да забыли, нет надо саспенс нагнетать.

2
Ivan Nevaжno

И за сколько лет до выхода такое могут делать?

0
dreamevil2067

А кто сказал что эти названия принадлежат именно этим играм?

Это так любой тетрис можно обозвать человеком пауком 2 или что то типа того

0