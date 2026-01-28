В файлах Red Dead Redemption 2 нашли скрытую отсылку к штату Леонида из GTA 6

Датамайнер GameRoll обнаружил в файлах игры Red Dead Redemption 2 набор неиспользованных текстур лодок с различными названиями. Среди них присутствуют такие имена, как The Emily Bell и Moses T Prescott, однако особое внимание привлекло название The Leonida.

Это наименование напрямую совпадает с вымышленным штатом Леонида, в котором будут происходить события грядущей Grand Theft Auto 6. В игровой вселенной Rockstar штат Леонида является аналогом Флориды, а город Вайс-Сити - интерпретацией Майами.

По словам GameRoll, существует два наиболее вероятных объяснения этой находки. Либо Rockstar с самого начала планировала оставить скрытую отсылку к GTA 6 еще в Red Dead Redemption 2, либо именно в процессе разработки этой игры и родилось название для будущего штата. Ранее студия уже заявляла, что штат Леонида будет самым масштабным и детализированным регионом в истории Grand Theft Auto.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 18 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S.