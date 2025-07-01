В Red Dead Online впервые за 3 года появятся новые миссии

В 2022 году Rockstar объявила, что Red Dead Online больше не будет получать крупных контентных обновлений. В то время компания заявила, что перераспределяет все свои ресурсы на разработку следующей игры франшизы GTA.

И вот теперь, три года спустя, у фанатов Red Dead наконец-то появился повод для радости. Rockstar сообщила, что сегодня Red Dead Online получит новый контент, и самое интересное, что есть все основания полагать, что в следующем обновлении будет затронута тема сверхъестественного.

По словам компании, обновление Strange Tales of the West принесет новые миссии с персонажем Теодором Левином, в которых игроки помогут ему расследовать «причудливые и необъяснимые» тайны. Согласно описанию, предоставленному Rockstar, в игре будут происходить паранормальные события, вплоть до появления нежити.

Это, несомненно, порадует игроков, давно мечтающих о зомби-контенте в Red Dead Redemption 2. Станет ли это единичным случаем или намеком на более крупное обновление или DLC этой осенью, пока неизвестно. По слухам, этой осенью Red Dead Redemption 2 получит ремастер для Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch 2. Возможно, к нему выйдет новое DLC или дополнительный контент про зомби.