ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 504 оценки

В Steam началась распродажа игр Rockstar - Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую максимальную скидку

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в магазине Steam стартовала распродажа от компании Rockstar Games, одна из лучших игр современности Red Dead Redemption 2 получила максимальную скидку за всё время.

Скидка на стандартное издание игры составила 75%, а на Ultimate Edition - 80%. Однако учитывая то, что в октябре прошлого года издатель поднял региональные цены в ряде регионов на стандартное издание игры (но повышение не затронуло Ultimate Edition), то Ultimate Edition является лучшим выбором для покупателя.

Распродажа продлится до 6 февраля включительно.

12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
My life is a game

до сих пор смешно )

12
AT_Sagor

Да, ты прав, очень смешно. Как всегда, распродажа вакуума.

0
My life is a game AT_Sagor

рф регион?

0
вупсич пупсич

Всё ещё много.

1
Lvinomord

После ГТА 4,к которой до сих пор у меня есть множество вопросов к Рокам и по технической части и по геймплейной,рдр 2 вызывает только положительные эмоции.Игра меня реально удивила тем,что я не смог найти для себя в ней минусов - понравилось абсолютно всё.Единственнй момент - у меня не произошло особой химии с главным героем,как должно было быть,но это скорее связано со специфическим сеттингом Отличная игра.

1
Пользователь ВКонтакте

В тенге/рублях сколько? // Григорий Пригода

0
Пользователь ВКонтакте

На сайте с гифтами за 900 ultimate версию отдают // Vitaly Galdak

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Григорий Пригода

0
Ligeglade Qwerty

6599 тенге. что то около 1300 рублей в самом стиме.

2
Suntorych

У меня акк в гривнах, за 300 гривен купил это +/- 800 рублей

0
LuckyСat

90%в самый раз

0
Kot9lra street

ржач что рдр 2 технологичнее, новее и стоит дешевле)))

0
Johnny Rotten

Два раза пришлось рдр2 в свое время брать, предзаказ в рокстар лаунчере, а потом уж и в стиме)

0
Traygen

Очень великодушно со стороны рокстаров, но я предпочту играть бесплатно, нежели бегать за ними и умолять принять мои денежные подношения.

0
Punisher1

Скидка отличная выше небудет точно

-1
Пользователь ВКонтакте

Что за неуловимые мстители // Александр Чацкий

-1
saiditsme

👍😁

0