В Steam началась распродажа игр Rockstar - Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую максимальную скидку

Как стало известно, в магазине Steam стартовала распродажа от компании Rockstar Games, одна из лучших игр современности Red Dead Redemption 2 получила максимальную скидку за всё время.
Скидка на стандартное издание игры составила 75%, а на Ultimate Edition - 80%. Однако учитывая то, что в октябре прошлого года издатель поднял региональные цены в ряде регионов на стандартное издание игры (но повышение не затронуло Ultimate Edition), то Ultimate Edition является лучшим выбором для покупателя.
Распродажа продлится до 6 февраля включительно.
до сих пор смешно )
Да, ты прав, очень смешно. Как всегда, распродажа вакуума.
рф регион?
Всё ещё много.
После ГТА 4,к которой до сих пор у меня есть множество вопросов к Рокам и по технической части и по геймплейной,рдр 2 вызывает только положительные эмоции.Игра меня реально удивила тем,что я не смог найти для себя в ней минусов - понравилось абсолютно всё.Единственнй момент - у меня не произошло особой химии с главным героем,как должно было быть,но это скорее связано со специфическим сеттингом Отличная игра.
В тенге/рублях сколько? // Григорий Пригода
На сайте с гифтами за 900 ultimate версию отдают // Vitaly Galdak
// Григорий Пригода
6599 тенге. что то около 1300 рублей в самом стиме.
У меня акк в гривнах, за 300 гривен купил это +/- 800 рублей
90%в самый раз
ржач что рдр 2 технологичнее, новее и стоит дешевле)))
Два раза пришлось рдр2 в свое время брать, предзаказ в рокстар лаунчере, а потом уж и в стиме)
Очень великодушно со стороны рокстаров, но я предпочту играть бесплатно, нежели бегать за ними и умолять принять мои денежные подношения.
Скидка отличная выше небудет точно
Что за неуловимые мстители // Александр Чацкий
👍😁