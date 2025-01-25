В Steam началась распродажа игр Rockstar - Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую максимальную скидку

Как стало известно, в магазине Steam стартовала распродажа от компании Rockstar Games, одна из лучших игр современности Red Dead Redemption 2 получила максимальную скидку за всё время.

Скидка на стандартное издание игры составила 75%, а на Ultimate Edition - 80%. Однако учитывая то, что в октябре прошлого года издатель поднял региональные цены в ряде регионов на стандартное издание игры (но повышение не затронуло Ultimate Edition), то Ultimate Edition является лучшим выбором для покупателя.

Распродажа продлится до 6 февраля включительно.