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Red Dead Revolver 04.05.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
6.9 59 оценок

Red Dead Revolver от Rockstar получила рекомпиляцию на ПК

monk70 monk70

До появления Red Dead Redemption существовала Red Dead Revolver — первая попытка Rockstar создать вестерн с открытым миром в духе серии GTA. Как и первая часть RDR, эта игра изначально вышла только на консолях. Теперь же владельцы ПК могут оценить её, используя полноценное управление с помощью клавиатуры и мыши

ПК-версия поддерживает современные форматы экранов и разрешения. Игроки могут выбирать монитор, переключаться между полноэкранным, оконным режимами и режимом «без рамки», а также устанавливать родное разрешение своего дисплея. Предусмотрена настройка масштаба рендеринга (от 20% до 200%), что позволяет выводить изображение в разрешении, отличном от разрешения экрана.

В порте также снято исходное ограничение частоты кадров: можно задать собственное значение FPS, синхронизировать его с частотой обновления монитора или вовсе убрать лимит. Для устранения разрывов изображения доступна вертикальная синхронизация. Среди других графических опций — поддержка HDR10, счётчик FPS и настройка поля зрения. Кроме того, можно выбрать способ отображения оригинальных видеовставок на широкоэкранных мониторах, а также включить режим для людей с нарушениями цветовосприятия.

Добавлено множество новых графических настроек. Технология Ambient Occlusion (фоновое затенение) добавляет мягкие тени в местах соприкосновения объектов — на выбор предлагаются методы SSAO и GTAO. Сглаживание неровных краёв обеспечивают алгоритмы MSAA и SMAA, которые можно использовать одновременно. Также реализована анизотропная фильтрация, улучшающая качество текстур на расстоянии, а эффект размытия изображения можно включить или отключить.

Ещё одна полезная функция — поддержка пользовательских текстур. Игроки могут заменять игровые текстуры собственными файлами в форматах PNG или DDS, а также экспортировать все текстуры из игры. Это значительно упрощает создание, тестирование и распространение фанатских текстурных пакетов.

Стоит отметить, что в ПК-версии реализована полноценная поддержка клавиатуры и мыши с использованием «сырого» ввода (raw input). Кроме того, благодаря библиотеке SDL3 поддерживаются игровые контроллеры — в том числе прицеливание с помощью гироскопа, если геймпад оснащён соответствующим датчиком движения. Управление также задействует правый стик, что позволяет использовать оба стика для прицеливания. Поддерживаются контроллеры DualSense, DualShock 4 и Switch Pro Controller.

Помимо этого, реализовано несколько полезных функций для большего удобства: возможность пропускать вступительные логотипы, скрывать элементы интерфейса, а также автоматически ставить игру и звук на паузу при переключении на другое окно. Порт поддерживает английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки; также предусмотрена функция автоматического выбора языка в соответствии с настройками Windows. Игроки могут добавить собственную заставку и даже заменить курсор мыши в игровых меню.

Скачать порт можно здесь. Как и в случае с другими подобными проектами для ПК, в состав порта не входят игровые ресурсы — для запуска вам потребуется собственный ISO-образ игры.

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