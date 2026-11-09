Red Dead Revolver от Rockstar получила рекомпиляцию на ПК

До появления Red Dead Redemption существовала Red Dead Revolver — первая попытка Rockstar создать вестерн с открытым миром в духе серии GTA. Как и первая часть RDR, эта игра изначально вышла только на консолях. Теперь же владельцы ПК могут оценить её, используя полноценное управление с помощью клавиатуры и мыши

ПК-версия поддерживает современные форматы экранов и разрешения. Игроки могут выбирать монитор, переключаться между полноэкранным, оконным режимами и режимом «без рамки», а также устанавливать родное разрешение своего дисплея. Предусмотрена настройка масштаба рендеринга (от 20% до 200%), что позволяет выводить изображение в разрешении, отличном от разрешения экрана.

В порте также снято исходное ограничение частоты кадров: можно задать собственное значение FPS, синхронизировать его с частотой обновления монитора или вовсе убрать лимит. Для устранения разрывов изображения доступна вертикальная синхронизация. Среди других графических опций — поддержка HDR10, счётчик FPS и настройка поля зрения. Кроме того, можно выбрать способ отображения оригинальных видеовставок на широкоэкранных мониторах, а также включить режим для людей с нарушениями цветовосприятия.

Добавлено множество новых графических настроек. Технология Ambient Occlusion (фоновое затенение) добавляет мягкие тени в местах соприкосновения объектов — на выбор предлагаются методы SSAO и GTAO. Сглаживание неровных краёв обеспечивают алгоритмы MSAA и SMAA, которые можно использовать одновременно. Также реализована анизотропная фильтрация, улучшающая качество текстур на расстоянии, а эффект размытия изображения можно включить или отключить.

Ещё одна полезная функция — поддержка пользовательских текстур. Игроки могут заменять игровые текстуры собственными файлами в форматах PNG или DDS, а также экспортировать все текстуры из игры. Это значительно упрощает создание, тестирование и распространение фанатских текстурных пакетов.

Стоит отметить, что в ПК-версии реализована полноценная поддержка клавиатуры и мыши с использованием «сырого» ввода (raw input). Кроме того, благодаря библиотеке SDL3 поддерживаются игровые контроллеры — в том числе прицеливание с помощью гироскопа, если геймпад оснащён соответствующим датчиком движения. Управление также задействует правый стик, что позволяет использовать оба стика для прицеливания. Поддерживаются контроллеры DualSense, DualShock 4 и Switch Pro Controller.

Помимо этого, реализовано несколько полезных функций для большего удобства: возможность пропускать вступительные логотипы, скрывать элементы интерфейса, а также автоматически ставить игру и звук на паузу при переключении на другое окно. Порт поддерживает английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки; также предусмотрена функция автоматического выбора языка в соответствии с настройками Windows. Игроки могут добавить собственную заставку и даже заменить курсор мыши в игровых меню.

Скачать порт можно здесь. Как и в случае с другими подобными проектами для ПК, в состав порта не входят игровые ресурсы — для запуска вам потребуется собственный ISO-образ игры.