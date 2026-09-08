Создатели движка Havok отговаривали авторов Red Faction: Guerrilla от разрушаемости и называли ее невозможной

Культовая система тотального разрушения из марсианского боевика Red Faction: Guerrilla создавалась вопреки категорическим запретам создателей базового движка. Бывший ведущий архитектор физических систем студии Volition Эрик Арнольд в подробном интервью каналу PTO Gamer раскрыл драматическую историю разработки легендарной технологии Geo-Mod 2.0. На раннем этапе производства авторы движка Havok открыто требовали от команды отказаться от задумки и называли динамический снос зданий невыполнимой фантазией для консолей PlayStation 3 и Xbox 360.

Специалисты компании Havok предупреждали студию, что их технология попросту не выдержит постоянных расчетов структурного напряжения материалов и разделения монолитных построек на тысячи независимых обломков в реальном времени. Вопреки давлению со стороны лицензиара, ведущий программист проекта Дэйв Баранек и его команда проигнорировали предостережения и потратили 5 лет на написание собственных алгоритмов поверх стороннего движка. Спустя годы на профильной конференции GDC ошарашенные создатели Havok публично признали поражение своих прогнозов перед инженерами Volition.

При этом даже спустя полтора десятка лет современная индустрия интерактивных развлечений упорно игнорирует опыт марсианского экшена. Арнольд прямо заявил, что честная физика разрушений превращается в сущий ад для каждого производственного отдела в крупной студии. Разрушаемость полностью исключает использование красивого заранее запеченного освещения, заставляя разработчиков переходить на честный динамический свет. В свое время авторам боевика пришлось оставить на всю планету всего один источник света в виде солнца, пока конкуренты вроде Gears of War хвастались сотнями статичных ламп и сложными тенями.

Подобные технологии разрушают не только оптимизацию, но и режиссуру современных блокбастеров. В игре со сносом любых стен звуковому движку приходится мгновенно адаптировать эхо помещений под новые бреши, а искусственный интеллект противников обязан непрерывно перестраивать пути перемещения без заранее заготовленных скриптов. Современным издателям гораздо проще и выгоднее выпускать предсказуемые коридорные аттракционы с намертво прибитыми к полу декорациями, чем решать бесконечные проблемы физического баланса и терять контроль над маршрутом игрока.

Титанические усилия и изнурительные переработки над серией Red Faction в итоге привели самого Арнольда к тяжелому выгоранию. Программист полностью разочаровался в игровой индустрии, уволился из Volition и на 2 года ушел в аграрный сектор, где спокойно писал веб-приложения для фермеров на основе анализа спутниковых снимков. Ветеран не планировал возвращаться к блокбастерам, однако его уникальный опыт внезапно потребовался крупнейшему технологическому гиганту планеты.

Руководство корпорации NVIDIA буквально выследило специалиста по закрытым каналам и оборвало его личный телефон. Вице-президент компании и глава физического направления оказались ярыми фанатами марсианской разрушаемости образца 2009 года. Зеленый гигант как раз запускал разработку платформы симуляций Omniverse и собственного движка PhysX, для чего им требовался именно архитектор Geo-Mod 2.0. Инженера экстренно доставили на техническое собеседование в швейцарский офис, после чего он возглавил профильное подразделение симуляций реального времени.

На сегодняшний день наработки ветерана применяются для высокоточного обучения нейросетей, виртуальных полигонов робототехники и автономных автомобилей. Сама студия Volition была окончательно закрыта осенью 2023 года холдингом Embracer Group.