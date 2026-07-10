Valve помогла начинающему разработчику спасти дебют в Steam Next Fest вместо того, чтобы отклонить игру

Valve получила множество положительных отзывов от игрового сообщества после истории, которой поделился разработчик своей первой инди-игры Red Flag. Незадолго до начала Steam Next Fest он по ошибке загрузил в Steam нерабочую сборку, из-за чего игра не запускалась и рисковала не попасть на фестиваль.

Вместо того чтобы отклонить заявку, сотрудник Steam, проводивший проверку, самостоятельно обнаружил проблему, исправил конфигурацию игры и одобрил сборку до окончания срока подачи. Благодаря этому Red Flag успела попасть на Steam Next Fest, а ее разработчики не пропустили одно из важнейших событий для независимых студий.

После публикации этой истории другие инди-разработчики рассказали, что сталкивались с похожим отношением со стороны Valve. По их словам, сотрудники платформы нередко помогают устранить небольшие технические ошибки, если их можно быстро исправить, вместо того чтобы сразу отклонять сборку. Именно такой подход многие пользователи назвали одной из причин, почему Steam остается наиболее дружелюбной площадкой для независимых разработчиков.