Red Kiss получила новый трейлер знакомящий с воскресшим Фрицем перед релизом в 2027 году

Шпионаж, политические интриги и жажда крови — в тактической ролевой игре Red Kiss от студии Wispfire вампирам предстоит бороться за влияние в разделённом Берлине времён холодной войны. В рамках презентации ID@Xbox Fall 2026 разработчики представили новый трейлер, посвящённый одному из персонажей — недавно воскрешённому Фрицу.

В центре сюжета окажется команда вампиров-шпионов, действующих на улицах города, раздираемого политическими противоречиями. Игрокам предстоит руководить необычными агентами, отправлять их на опасные задания и использовать сверхъестественные способности для достижения собственных целей.

Особое внимание разработчики уделяют отношениям внутри команды. Каждый вампир обладает собственными интересами и способностями, а игроку придётся завоёвывать доверие подчинённых, манипулировать ими и принимать решения, влияющие на развитие истории. При этом никто не запрещает поддаваться самым тёмным желаниям своих персонажей.

В новом трейлере загадочный лидер шпионской организации по прозвищу Daddy знакомит зрителей с Фрицем и другими участниками команды. Ролик позволяет ближе взглянуть на персонажей и атмосферу необычного сочетания вампирского фэнтези с политическим триллером.

Red Kiss выйдет в 2027 году на PC и Xbox Series X/S, а в день релиза появится в Xbox Game Pass.