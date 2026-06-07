Вампиры, шпионы и холодная война: анонсирована нуарная ролевая игра Red Kiss в антураже Берлина 1989 года

На PC Gaming Show 2026 компания Fellow Traveller, известное по работе над киберпанк-хитом Citizen Sleeper, представило миру свой новый интригующий проект. Разработчики из студии Wispfire официально анонсировали Red Kiss — мрачную и весьма пикантную сюжетную ролевую игру, погружающую геймеров в антураж Берлина на закате эпохи холодной войны 1989 года.

Новинка предлагает игроку вжиться в роль уникального кровопийцы, обладающего мощной способностью телепатически общаться со своими сородичами. В мире, где еще нет сотовых телефонов, дар мгновенной координации агентов на больших расстояниях становится бесценным ресурсом для выживания шпионской сети. Ваш герой, как и многие другие местные вампиры, служит под руководством эксцентричного хозяина с экстравагантным кодовым прозвищем «Папочка». По ходу прохождения игрокам предстоит совершать непростые моральные выборы: поддаться чарам покровителя и беспрекословно выполнять его приказы, или же бросить вызов мастеру и выстроить собственную подпольную сеть, умело манипулируя жизнями других вампиров.

С точки зрения геймплея проект описывается как ролевая игра с сильным акцентом на менеджмент шпионов. Каждую ночь на улицах разделенного Берлина появляются новые агентурные задания, на которые герой обязан отправлять своих подопечных кровососов. Игроку необходимо виртуозно контролировать «Уровень угрозы/внимания»: подопечные обязаны своевременно питаться людской кровью, но делать это нужно максимально тихо, иначе тайную шпионскую сеть моментально ликвидируют. Успех каждой операции приводит кампанию к масштабной кульминации в виде крупного дерзкого ограбления.

Точная дата выхода Red Kiss на презентации озвучена не была, игра уже успела обзавестись собственной страницей в магазине Steam, где каждый желающий может добавить нуарное шпионское приключение в свой список желаний.