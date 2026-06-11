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The Red Lantern 22.10.2020
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
6.5 23 оценки

В Steam бесплатно раздают атмосферное приключение The Red Lantern про выживание на Аляске и упряжку собак

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В сервисе Steam стартовала временная бесплатная раздача приключенческой игры The Red Lantern от студии Timberline Studio. Пользователи могут добавить проект в свою библиотеку и сохранить его навсегда в рамках ограниченной по времени акции.

The Red Lantern представляет собой сюжетно-ориентированную игру о выживании на Аляске. Игрокам предстоит взять на себя роль каюра, который вместе с командой из пяти ездовых собак пытается найти новый дом после неудачного путешествия через заснеженную дикую местность. Проект сочетает элементы выживания, управления ресурсами и нелинейного повествования.

Одной из главных особенностей игры является система случайных событий. Каждое прохождение предлагает новые встречи, опасности и истории собак-компаньонов, а принятые решения напрямую влияют на дальнейшее развитие путешествия. Разработчики также уделили большое внимание характерам животных: у каждой собаки есть собственная история и уникальные черты поведения.

Игра впервые вышла в 2021 году и за прошедшее время получила более 800 пользовательских обзоров в Steam, большинство из которых являются положительными. Игроки особенно хвалят атмосферу Аляски, эмоциональное повествование и внимание к деталям в отношениях между героиней и её собаками.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 18 июня, после чего The Red Lantern вновь будет распространяться по своей обычной цене.

Раздачи и скидки
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Комментарии:  1
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BattleEffect

4 игра за день в бесплатных раздач, что происходит?

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