В Steam бесплатно раздают атмосферное приключение The Red Lantern про выживание на Аляске и упряжку собак

В сервисе Steam стартовала временная бесплатная раздача приключенческой игры The Red Lantern от студии Timberline Studio. Пользователи могут добавить проект в свою библиотеку и сохранить его навсегда в рамках ограниченной по времени акции.

The Red Lantern представляет собой сюжетно-ориентированную игру о выживании на Аляске. Игрокам предстоит взять на себя роль каюра, который вместе с командой из пяти ездовых собак пытается найти новый дом после неудачного путешествия через заснеженную дикую местность. Проект сочетает элементы выживания, управления ресурсами и нелинейного повествования.

Одной из главных особенностей игры является система случайных событий. Каждое прохождение предлагает новые встречи, опасности и истории собак-компаньонов, а принятые решения напрямую влияют на дальнейшее развитие путешествия. Разработчики также уделили большое внимание характерам животных: у каждой собаки есть собственная история и уникальные черты поведения.

Игра впервые вышла в 2021 году и за прошедшее время получила более 800 пользовательских обзоров в Steam, большинство из которых являются положительными. Игроки особенно хвалят атмосферу Аляски, эмоциональное повествование и внимание к деталям в отношениях между героиней и её собаками.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 18 июня, после чего The Red Lantern вновь будет распространяться по своей обычной цене.