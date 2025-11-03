Steam против женщин в купальниках - игру от инди-разработчка не пропускает модерация по абсурдной причине

Инди-проект Red Pine Lake столкнулся с неожиданной проблемой. Модерация Steam отказалась одобрить страницу игры из-за постера, на котором изображена женщина, стоящая по колено в воде. При этом она была в закрытом купальнике и без явно эротического подтекста. Разработчики Aftermath Studios сообщили, что платформа сочла изображение «слишком взрослым», несмотря на отсутствие откровённых элементов.

В ответ на запрос создателей команда Steam пояснила, что «фокус на женских ягодицах считается сексуальным по своей природе, независимо от одежды». Это решение вызвало бурную реакцию среди игроков и разработчиков, которые усмотрели в нем двойные стандарты: на платформе уже есть десятки игр с гораздо более откровенными изображениями, прошедшими модерацию без проблем. Чего только стоят визуальные новеллы из категории 18+.

Aftermath Studios заявила, что из-за отказа страница Red Pine Lake не успеет выйти к запланированному событию и студии придется либо переработать маркетинговые материалы, либо искать другие площадки без подобной цензуры. Команда также отметила, что не выступает против других проектов, но требует единых правил для всех.

Этот скандал мог быть бы логичным продолжением летнего волнения, когда платежные сервисы стали открыто выступать против игр для взрослых. Однако с тех пор в Steam вышли десятки, если не сотни игр эротической направленности и они смогли без проблем пройти модерацию, включая откровенные скриншоты и содержимое самое игры. Сейчас же возникает ощущение, что у модерации Steam нет единой политики и четких критериев допустимого. Какие-то игры явно удаляются или не пропускаются в магазин исключено по личному решению администрации магазина.