Авторы Red Recon: 1944 поделились информацией о боевой системе и работе над публичной демоверсией

Red Recon: 1944 продолжает потихоньку обрастать новыми подробностями. Разработчики наконец-то рассказали, как продвигается работа над их тактическим проектом, и, надо сказать, изменений накопилось немало.

Одним из главных новшеств стала переработанная система укрытий — теперь практически все здания и объекты на уровнях можно использовать в бою. Причём это касается не только игрока — противники тоже начали активно пользоваться особенностями местности. Да и вообще, искусственный интеллект врагов заметно поумнел: они анализируют ситуацию, ищут позиции и даже забегают в дома, чтобы вести огонь из окон.

А вот что касается общего наполнения, то тут работа идёт сразу по нескольким направлениям. В игру добавляют новые уровни, технику и, конечно же, персонажей — каждому бойцу прописывают собственную историю и уникальный боевой стиль.

В команде также работают над демоверсией и саундтреком — дату выхода публичной демки обещают объявить в ближайшее время.