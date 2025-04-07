Авторы Red Recon 1944 показали полевую кухню КП-42 на новом скриншоте

Разработчики российской тактической стратегии Red Recon 1944 продолжают делиться деталями проекта. На этот раз они представили игровую модель полевой кухни КП-42, которая появится в тренировочном лагере — на боевых заданиях, как подчёркивают авторы, «о ней остаётся только мечтать».

В блоге студии напомнили: «Голодный солдат — плохой солдат». Питание бойцов — ключевой элемент боеспособности, наряду с оружием и обмундированием. КП-42, поступившая на вооружение Красной армии в 1942 году, могла накормить до 250 солдат за один раз, а чугунный котёл работал на дровах или угле. Вес конструкции достигал почти тонны, и её перевозили на грузовиках или тягачах.

Релиз Red Recon 1944 ожидается в третьем квартале 2026 года.