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Red Recon: 1944 3-й квартал 2026 г.
Стратегия, Стелс, Тактика
6.8 44 оценки

Авторы Red Recon 1944 показали полевую кухню КП-42 на новом скриншоте

butcher69 butcher69

Разработчики российской тактической стратегии Red Recon 1944 продолжают делиться деталями проекта. На этот раз они представили игровую модель полевой кухни КП-42, которая появится в тренировочном лагере — на боевых заданиях, как подчёркивают авторы, «о ней остаётся только мечтать».

В блоге студии напомнили: «Голодный солдат — плохой солдат». Питание бойцов — ключевой элемент боеспособности, наряду с оружием и обмундированием. КП-42, поступившая на вооружение Красной армии в 1942 году, могла накормить до 250 солдат за один раз, а чугунный котёл работал на дровах или угле. Вес конструкции достигал почти тонны, и её перевозили на грузовиках или тягачах.

Релиз Red Recon 1944 ожидается в третьем квартале 2026 года.

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Red Recon: 1944
3-й квартал 2026 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Avtor-avtora

Визуально похожа на Партизаны 1941 (2020)

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Garris1304

Так это та же студия делает. Поэтому и стиль и сеттинг тот же

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Дмитрий Дементье

ну партизаны мне зашли как хорощая альтернатива коммандоса

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