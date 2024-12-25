Два выпускника Гнесинки займутся музыкой для военной стратегии Red Recon: 1944 - один из них работал над Warface

В команду разработчиков отечественной стратегии Red Recon: 1944 вошли два новых композитора — Иван Ярчевский и Даниил Цовин. Они вместе займутся созданием музыки для игры.

Оба композитора, кстати, выпускники РАМ им. Гнесиных. Даниил Цовин успел поработать над Warface, Hawked и Lost Ark, а ещё получил награды на фестивалях LAFA, Prisma и в Торонто. Что касается Ивана Ярчевского, то он учился в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде и сотрудничал с оркестром Мариинского театра.

Сама игра выйдет в третьем квартале 2026 года. А посвящена она отряду разведчиков в Восточной Пруссии 1944 года. Игрокам предстоит следить за ресурсами, избегать врагов и поддерживать связь с командованием. А чтобы выжить, можно будет притвориться местным жителем или устроить засаду — тут уж как повезёт.

До этого стало известно, что сценарием игры займётся Сергей Чекмаев.