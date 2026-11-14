Названа дата выхода российской тактики Разведка: 1944 о Восточной Пруссии

Российская студия «Варяги» объявила дату выхода тактики в реальном времени «Разведка: 1944». Проект станет доступен 18 февраля 2027 года.

Такой срок выбран не случайно — в этот день в 1945 году в Восточной Пруссии погиб генерал Иван Черняховский. Он командовал 3-м Белорусским фронтом и дважды стал Героем Советского Союза. Под его руководством советские войска прорвали немецкую оборону в Восточной Пруссии и приблизились к Кенигсбергу. На момент гибели генералу было 38 лет.

События «Разведки: 1944» развернутся осенью 1944 года. Игрок возьмет на себя роль капитана Миронова — командира группы советских разведчиков, заброшенной в Восточную Пруссию перед масштабным наступлением Красной Армии. Отряду предстоит добывать важные сведения, проводить диверсии и помогать другим советским группам, действующим в тылу противника.

В команде Миронова соберутся бойцы с разным боевым опытом: партизан из Псковских лесов, морской пехотинец Балтийского флота, подпольщица из Смоленска и таежный охотник-снайпер. У каждого персонажа будут особые навыки и личные мотивы.

Среди особенностей геймплея — тактические сражения в реальном времени и стелс-механики. Разведчики смогут проникать на охраняемые объекты незамеченными, устранять врагов бесшумно, маскироваться под местных жителей и устраивать засады. Если скрытность не поможет, придется вступать в открытый бой, использовать укрытия и маневрировать. Тактическая пауза позволит заранее распределять действия бойцов и координировать атаки.

Между заданиями игрокам предстоит распределять припасы и снаряжение, выполнять дополнительные поручения и поддерживать связь с командованием. Истории сослуживцев раскроются в разговорах. При этом выживать отряду придется в непростых условиях: без поддержки местных жителей, с ограниченными запасами и под постоянной угрозой преследования.