Представлены первые скриншоты исторической тактики в реальном времени Red Recon: 1944

Вчера российская студия Варяги завела страницу в Steam для своей предстоящей исторической тактики Red Recon: 1944. Помимо трейлера, так же были представлены первые скриншоты игры.

Red Recon: 1944 представляет собой изометрическую тактическую стратегию в реальном времени с элементами стелса. В игре рассказывается про группу советских разведчиков, которых забросили в Восточную Пруссию осенью 1944 года в преддверии стратегического наступления Красной Армии.

Релиз игры запланирован в третьем квартале 2026 года. Над Red Recon: 1944 работают разработчики, которые ранее принимали участие в создании таких игр как Partisans 1941, Jagged Alliance 2 и Heroes of Might and Magic.