Red Recon: 1944 - новая игра про разведчиков от российской студии с опытными разработчиками

А вот и свежая студия на игровом рынке появилась — «Варяги». Причём там собрались люди, которые раньше работали над «Партизанами 1941», Jagged Alliance 2 и даже Heroes of Might and Magic. Сейчас они взялись за свой первый проект — тактическую стратегию Red Recon: 1944.
Игра расскажет про отряд разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии в 1944 году. Судя по описанию, нас ждёт смесь тактики и стелса — придётся и в тихушку действовать, и грамотно командовать бойцами в открытых столкновениях.
Разработка идёт на движке Unreal Engine 5, и закончить её планируют примерно через полтора года.
После прочтения сразу добавил игру в ожидаемые. Ребятам успехов и ждем свежие новости о игре.
Ну хз кому как, а мне Партизаны что-то вообще не зашли :( Дошел до миссии, где за 30 мин реального времени (или около того) нужно инвизом добраться до определенной точки, пару раз сфейлился и забил, желания вернуться не появлялось.
Партизаны 1941 были хороши.
Почему все разрабы любят 5 анриал?Это типа лучший движок в плане создания?Легче всего создавать игры на нем?
Огромное количество документации. Огромное количество платных и бесплатных ассетов. Огромное количество полезных (и не очень) инструментов, как платных, так и бесплатных. Без особых усилий, можно сделать симпатичную графику. Имеется Blueprints (который объективно, медленнее классических ЯП), который можно использовать для замены классического программирования
да вообще не важно какой движок итд,если бл руки откуда надо растут у разрабов,то на выходе будет хороший продукт! этот анриал можно крутить вертеть как угодно,но если просто тупо не хочешь терять время на оптимизацию продукта,то на выходе будет сталкер 2 и подобные игры!сейчас просто все в коммерцию ушло,больше бабок и меньше усидчивости! очень мало игр в плане хорошей оптимизации и одиночек с хорошим сюжетом( ПЗДЦ!!
И 4 и 5 условно халявны. То есть мзду за них не берут. Но зато потом, после создания игры и её УСПЕШНЫХ продаж ( выше ляма баксов) Epic Games предъявит вам 'гони' процент с продаж. Там 5% от всей прибыли сверх этой суммы. Если учесть что солидные конторы используют свои движки, а unreal гоняют в основном ээээ.....конторки которым лямы прибыли только снятся, то и взятки с них гладки - халява полная. При этом пятый выдаёт отличный визуал, хотя ненавидит скрипты и очень паршиво их держит. Ровно как и четвертый. Пример навскидку;в игре вы комплектуете убранство дома. Корячитесь и украшаете мебелью - шмебелью....декорируете одним словом. Потом ложитесь спать, а проснувшись обнаруживаете что половина кровно нажитого с концами исчезла.... Но тем не менее он востребован, и несравнимо выгоднее разработок своего. Ну, если слово 'выгоднее' тут применимо к 100% дармовщине.
Тогда почему возникают проблемы с оптимизацией и много багов? То, что вы всё это перечислили, то у S.T.A.L.K.E.R. 2 не должны иметь технические проблемы.
Движки ForzaTech, CryEngine, RED Engine, движок от Naughty Dog, Decima, RAGE, 4A Engine, С-Engine, id Tech 7 и RE Engine передают вам "Привет".
Потому что разрабы обленились. Всё готовое подавай и всё.
После Партизан конечно же ждём!
В каких героях, интересно, принимали участие. Я знаю лишь об одних, которые делались нашей студией, это пятые от нивал. И по моему мнению, это лучшие герои после третьих.
Буду следить за проектам, ребятам удачи!
лучше б шутер от первого от третьего(можно с элементами взаимодействия)
Жаль что не прямой сиквел Партизан, но всё равно жду.
Шикарно . На движке UE-5 самые красивые игры
И самые лагучие🤣
Движки ForzaTech, CryEngine, RED Engine, движок от Naughty Dog, Decima, RAGE, 4A Engine, С-Engine, id Tech 7 и RE Engine передают вам "Привет".
А ты сделай игру на том же ре енжене... Так то, в основном, эти движки закрыты от доступа, а из того что открыто; уе5, юнити да всякие хоботы с ренпаями.
да конечно можно использовать более изученный движок уе4, но так или иначе 5ку придется изучать и переделывать под себя.
Задолбала тема второй мировой .
Партизанами 1941 Прошел , ждал пол года патч что бы поправили одну ошибку потом еще несколько месяцев что бы поправили вторую ошибку) Игра как Десперадос 3) Но мне понравилось)
Коммандос? Не ну а что, вполне годно. Даже про японцев неплохо так играется.
Развесистая будет клюква
есть же уже такая.....Партизаны 1941 называется 😀😀
Если разрабы собрались делать игру по Великой отечественной войне и при этом назвались Варяги, то одно из двух: 1) нет знаний об истории; 2) нет совести. В любом случае не стоит этому проекту уделять внимание.
Недавно одни разрабы имели наглость выпустить SpaceMarine2, при том, что сами называются "Saber Interactive". Не "пиломеч", не "силовой кулак", не "громовой молот" - а "сабля"!
А знаете, как называются разработчики Rogue Trader? Owlcat Games! Даже в Servo-skull Games не переименовались.
Но это всё фигня, разрабы Atomic Heart вообще называются Mundfish, я это название читаю и прям чувствую, как история родного края от этого названия скукоживается.
Страшно жить.
Задрала меня уже эта Вторая мировая война. Из каждого утюга, на протяжении всех моих 30+ лет, о ней рассказывают. Придумать что-нибудь другое уже не способны?
Срочно требуем Третью...
Можно сделать игру на тему Первая Мировая война. Очень редко встречаются игры на эту тему. Известные игры про Первую Мировую войну: Battlefield 1, Amnesia: The Bunker, пару частей NecroVision, WW1 (Verdun, Tannenberg и Isonzo), The Entente: Battlefields WW1 (Антанта) и т.д.
Про современную войну, конечно покруче.
Почему сразу третью? Была Чеченская война, был Афганистан, была Первая мировая. Не обязательно же привязываться к истории и включить фантазию. Сделать войну в будущем или какую-нибудь научную фантастику с элементами хоррора.
привет ири распил... вопрос если чебурек гдето рядом валялся не значит что он сделает такуюже игрульку. да и про варягов чуть не понятно на скандинавов не тянут
людям тут понравились партизаны... вы серьезно? 😂💩💩💩💩