Red Recon: 1944 - новая игра про разведчиков от российской студии с опытными разработчиками

А вот и свежая студия на игровом рынке появилась — «Варяги». Причём там собрались люди, которые раньше работали над «Партизанами 1941», Jagged Alliance 2 и даже Heroes of Might and Magic. Сейчас они взялись за свой первый проект — тактическую стратегию Red Recon: 1944.

Игра расскажет про отряд разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии в 1944 году. Судя по описанию, нас ждёт смесь тактики и стелса — придётся и в тихушку действовать, и грамотно командовать бойцами в открытых столкновениях.

Разработка идёт на движке Unreal Engine 5, и закончить её планируют примерно через полтора года.