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Red Recon: 1944 2026 г.
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7.9 11 оценок

Red Recon: 1944 - новая игра про разведчиков от российской студии с опытными разработчиками

Lunersun
Новости

А вот и свежая студия на игровом рынке появилась — «Варяги». Причём там собрались люди, которые раньше работали над «Партизанами 1941», Jagged Alliance 2 и даже Heroes of Might and Magic. Сейчас они взялись за свой первый проект — тактическую стратегию Red Recon: 1944.

Игра расскажет про отряд разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии в 1944 году. Судя по описанию, нас ждёт смесь тактики и стелса — придётся и в тихушку действовать, и грамотно командовать бойцами в открытых столкновениях.

Разработка идёт на движке Unreal Engine 5, и закончить её планируют примерно через полтора года.

86
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
SANYA_BELIY
А вот и свежая студия на игровом рынке появилась — «Варяги». Причём там собрались люди, которые раньше работали над «Партизанами 1941...

После прочтения сразу добавил игру в ожидаемые. Ребятам успехов и ждем свежие новости о игре.

12
Rаyden

Ну хз кому как, а мне Партизаны что-то вообще не зашли :( Дошел до миссии, где за 30 мин реального времени (или около того) нужно инвизом добраться до определенной точки, пару раз сфейлился и забил, желания вернуться не появлялось.

0
nikvik jm

Партизаны 1941 были хороши.

6
My life is a game

Почему все разрабы любят 5 анриал?Это типа лучший движок в плане создания?Легче всего создавать игры на нем?

3
PolGhost

Огромное количество документации. Огромное количество платных и бесплатных ассетов. Огромное количество полезных (и не очень) инструментов, как платных, так и бесплатных. Без особых усилий, можно сделать симпатичную графику. Имеется Blueprints (который объективно, медленнее классических ЯП), который можно использовать для замены классического программирования

7
tamiktamik

да вообще не важно какой движок итд,если бл руки откуда надо растут у разрабов,то на выходе будет хороший продукт! этот анриал можно крутить вертеть как угодно,но если просто тупо не хочешь терять время на оптимизацию продукта,то на выходе будет сталкер 2 и подобные игры!сейчас просто все в коммерцию ушло,больше бабок и меньше усидчивости! очень мало игр в плане хорошей оптимизации и одиночек с хорошим сюжетом( ПЗДЦ!!

6
MORDORR

И 4 и 5 условно халявны. То есть мзду за них не берут. Но зато потом, после создания игры и её УСПЕШНЫХ продаж ( выше ляма баксов) Epic Games предъявит вам 'гони' процент с продаж. Там 5% от всей прибыли сверх этой суммы. Если учесть что солидные конторы используют свои движки, а unreal гоняют в основном ээээ.....конторки которым лямы прибыли только снятся, то и взятки с них гладки - халява полная. При этом пятый выдаёт отличный визуал, хотя ненавидит скрипты и очень паршиво их держит. Ровно как и четвертый. Пример навскидку;в игре вы комплектуете убранство дома. Корячитесь и украшаете мебелью - шмебелью....декорируете одним словом. Потом ложитесь спать, а проснувшись обнаруживаете что половина кровно нажитого с концами исчезла.... Но тем не менее он востребован, и несравнимо выгоднее разработок своего. Ну, если слово 'выгоднее' тут применимо к 100% дармовщине.

6
Xstranger PolGhost

Тогда почему возникают проблемы с оптимизацией и много багов? То, что вы всё это перечислили, то у S.T.A.L.K.E.R. 2 не должны иметь технические проблемы.

Без особых усилий, можно сделать симпатичную графику.

Движки ForzaTech, CryEngine, RED Engine, движок от Naughty Dog, Decima, RAGE, 4A Engine, С-Engine, id Tech 7 и RE Engine передают вам "Привет".

-2
Xstranger

Потому что разрабы обленились. Всё готовое подавай и всё.

1
HandsomeRed

После Партизан конечно же ждём!

2
Fiesta02

В каких героях, интересно, принимали участие. Я знаю лишь об одних, которые делались нашей студией, это пятые от нивал. И по моему мнению, это лучшие герои после третьих.

Буду следить за проектам, ребятам удачи!

1
sergeu78

лучше б шутер от первого от третьего(можно с элементами взаимодействия)

0
Valend

Жаль что не прямой сиквел Партизан, но всё равно жду.

0
Федя Кочегар

Шикарно . На движке UE-5 самые красивые игры

0
Raphtallia

И самые лагучие🤣

1
Xstranger

Движки ForzaTech, CryEngine, RED Engine, движок от Naughty Dog, Decima, RAGE, 4A Engine, С-Engine, id Tech 7 и RE Engine передают вам "Привет".

0
vzglydizugla Xstranger

А ты сделай игру на том же ре енжене... Так то, в основном, эти движки закрыты от доступа, а из того что открыто; уе5, юнити да всякие хоботы с ренпаями.

да конечно можно использовать более изученный движок уе4, но так или иначе 5ку придется изучать и переделывать под себя.

0
demon33251

Задолбала тема второй мировой .

0
blink182182

Партизанами 1941 Прошел , ждал пол года патч что бы поправили одну ошибку потом еще несколько месяцев что бы поправили вторую ошибку) Игра как Десперадос 3) Но мне понравилось)

0
vzglydizugla

Коммандос? Не ну а что, вполне годно. Даже про японцев неплохо так играется.

0
UnRus

Развесистая будет клюква

-6
Леший3

есть же уже такая.....Партизаны 1941 называется 😀😀

-7
В_о_л_ь_к_а

Если разрабы собрались делать игру по Великой отечественной войне и при этом назвались Варяги, то одно из двух: 1) нет знаний об истории; 2) нет совести. В любом случае не стоит этому проекту уделять внимание.

-7
xawoca

Недавно одни разрабы имели наглость выпустить SpaceMarine2, при том, что сами называются "Saber Interactive". Не "пиломеч", не "силовой кулак", не "громовой молот" - а "сабля"!
А знаете, как называются разработчики Rogue Trader? Owlcat Games! Даже в Servo-skull Games не переименовались.
Но это всё фигня, разрабы Atomic Heart вообще называются Mundfish, я это название читаю и прям чувствую, как история родного края от этого названия скукоживается.

Страшно жить.

0
Rimasted

Задрала меня уже эта Вторая мировая война. Из каждого утюга, на протяжении всех моих 30+ лет, о ней рассказывают. Придумать что-нибудь другое уже не способны?

-9
Muzh_Liftershi

Срочно требуем Третью...

5
Xstranger

Можно сделать игру на тему Первая Мировая война. Очень редко встречаются игры на эту тему. Известные игры про Первую Мировую войну: Battlefield 1, Amnesia: The Bunker, пару частей NecroVision, WW1 (Verdun, Tannenberg и Isonzo), The Entente: Battlefields WW1 (Антанта) и т.д.

Про современную войну, конечно покруче.

1
Rimasted Muzh_Liftershi

Почему сразу третью? Была Чеченская война, был Афганистан, была Первая мировая. Не обязательно же привязываться к истории и включить фантазию. Сделать войну в будущем или какую-нибудь научную фантастику с элементами хоррора.

0
Alex40001

привет ири распил... вопрос если чебурек гдето рядом валялся не значит что он сделает такуюже игрульку. да и про варягов чуть не понятно на скандинавов не тянут

-12
Леший3

людям тут понравились партизаны... вы серьезно? 😂💩💩💩💩

-12