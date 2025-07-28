Российская тактическая стратегия Red Recon 1944 получила новый скриншот- разработчики рассказали о ходе работы

Создатели российской стратегии Red Recon 1944 поделились свежими подробностями разработки и представили новый тизер, посвящённый атмосфере и динамике игры. Проект создается небольшой отечественной командой и рассказывает о буднях разведывательного отряда времён Второй мировой войны.
В коротком сообщении разработчики подчеркнули важность точности и слаженности — как в бою, так и в процессе разработки: «Для командира отряда важно быть точным и лаконичным, ведь в работе разведчика успех от провала отделяют считанные секунды». Свой рабочий настрой команда описала кратко: «Работаем».
Сейчас разработчики трудятся сразу над несколькими ключевыми направлениями: реализуют вертикальность геймплея, оптимизируют поведение ИИ противников, настраивают патрули и маршруты перемещения, улучшают систему укрытий, создают новые карты для миссий, пишут музыку и продумывают сюжетные повороты. Несмотря на масштаб задач, команда уверяет, что чёткое распределение ролей и налаженные рабочие процессы позволяют эффективно продвигаться вперёд.
«Может показаться, что делать столько разных дел невозможно, но подходящий инструментарий и слаженность позволяют быстро и качественно выполнять задачи. Если вы планируете заняться собственным проектом — даже не обязательно игрой — возьмите на заметку», — добавили разработчики.
Релиз российской тактики запланирован на третий квартал 2026 года.
Я все понимаю, но опять сеттинг 2й мировой... Кроме него что-то есть? Ах, да древняя Русь... А дальше? К игре притензии нет, как и авторам. Просто, забавляет что кроме "своъет наэйщионал" и древней Руси сеттингов почему-то нет.
А ты хотел бы КиберРусь 2099 ?
Ахахах) Это смешно было конечно. Но всё же, есть множество сеттингов которые игнорируются. Можно был бы намутить что-то про 1600-1700 год, в эпоху Петра 1. Можно щяпоткой фентези. Или типо что-то сделать наподобие Eriksholm: The Stolen Dream. The Order 1886, да куча разных сеттингов. На любой вкус и цвет.
Ну если делать просто сюжетно линейную игру, то событий крайне много, той же осады Севастополя хватит на 10-15 часов игры. Да и по временам Петра 1 ролевок не выйдет, экшен с морской тематикой да, не более. Смута это хорошо показала.
Ролевки с фентези как не крути - древняя Русь, тот же Волкодав к примеру.
А шутеры - опять же войны, причем по сути 20 век, первая, вторая, афган и прочие, ну или уходить в фантастику по типу колды, но по мне это полный дэбилизм.
В принципе не плохая игра , "коммандос" под копирку практически . Разработчики постоянно отвечают на вопросы и это хорошо, но игра ничем не может похвастаться , ничего нового . Вот если бы по стопам "Операция Silent Storm" пошли .... эхххх.
В жанре коммандос трудно что то новое сделать.
Отечественный, наш игропромовский гейминг👍💪🍻 // Nvidia Power
Фуфло // Vengel Bryde
// Nvidia Power
А почему у этой Российской игры, такое название? // Саня Мельник
Чтобы продаваться не только в РФ и СНГ.
А чем тебе не нравится название "Разведка: 1944"?
Silent Storm бы сделали чота на современном движке