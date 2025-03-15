Сирота войны, ставший опасным разведчиком: создатели Red Recon: 1944 раскрыли подробности о персонаже "Репей"

Разработчики Red Recon: 1944 рассказали нам ещё об одном персонаже своей игры про разведку во времена Великой Отечественной. На этот раз про Александра Трофимова, которого все знают как «Репей». Прозвище парень получил не просто так — он, как настоящий репейник, если уж к кому пристанет, то не отвяжется.

Наш герой очень молодой, ведь ему всего 18 лет, но при этом у него довольно богатая биография. Родителей убили, затем его приняли к себе партизаны, так что с малых лет он наблюдал за немцами, устраивал диверсии и даже убивал офицеров. Главная же мотивация — отомстить за семью и выгнать захватчиков с родной земли.

В самой игре «Репей» будет шустрым и ловким. Ещё он может свистом врага приманить, а потом быстренько прикончить в ближнем бою. Ну а если надо пострелять издалека — берёт винтовку СВТ-40.

Кстати, это не первый персонаж, о котором нам рассказали. В прошлом месяце мы уже познакомились с «Моржом» — Василием Фёдоровичем Стародумовым. Главный старшина, морпех Балтийского флота и ветеран разведки.

В военной биографии Василия Фёдоровича значатся десятки десантных операций, парашютные прыжки, подрывы мостов и даже захват вражеской артиллерийской батареи в одиночку. А по характеру «Морж» — оптимист в жизни, но в бою превращается в настоящего «чёрного дьявола», как называли морских пехотинцев противники.

В Red Recon: 1944 Стародумов выступит заместителем командира разведотряда и, как подчёркивают создатели, станет главной фигурой в боевых операциях.