Создатели RTS Red Recon: 1944 рассказали о подходе к воссозданию оружия

Создатели RTS Red Recon: 1944 из студии Varangs поделились своим подходом к воссозданию знакового оружия в игре:

СВТ-40 получила название в честь своего создателя - прославленного советского оружейника Фёдора Васильевича Токарева. Отличалась повышенной надежностью, легкостью и технологичностью. Чего только стоили регулируемый газоотвод и съемный магазин.



Мы стараемся сохранить не только внешний вид и базовые характеристики реального исторического оружия, такие как калибр, вместимость магазина, скорострельность, но и специфику их применения в бою. СВТ-40 в руках Репья стреляет быстро и метко, это надежное и эффективное орудие. Однако найти подходящие патроны на вражеской территории непросто, поэтому лучше приберечь боезапас для важных тактических действий.

Особое внимание уделено персонажу с позывным Репей и его основному оружию:

Его черты характера - дерзость и смекалка, нашли отражение в излюбленном оружии разведчика: самозарядной винтовке Токарева.

На фотографии запечатлены бойцы и командиры 4-го добровольческого отряда моряков Северного флота, вооруженные винтовками СВТ-38 и СВТ-40.

Релиз игры запланирован на 3 квартал 2026 года.