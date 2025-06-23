Стартовал плейтест Red Recon: 1944 - российской тактической игры про Великую Отечественную

Студия Varangs LLC запустила первый плейтест своей тактической игры «Разведка: 1944» (Red Recon: 1944), посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие, нужно перейти на страницу игры в Steam, нажать «Запросить доступ» и скачать раннюю версию.

В плейтесте доступно обучение в тренировочном лагере под Псковом и выполнение первого боевого задания. Успех зависит от смелости, находчивости и упорства — лёгких побед не обещают. Это ещё пре-альфа, поэтому механики и техническая часть активно дорабатываются и будут меняться вплоть до релиза.

Red Recon: 1944 предлагает игрокам погрузиться в сложные тактические задачи советских разведчиков на фоне реальных исторических событий.