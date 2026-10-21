Тихо не получилось: вышел новый трейлер отечественной тактики "Разведка: 1944"

Студия «Варяги» опубликовала свежий геймплейный трейлер своего амбициозного проекта «Разведка: 1944». Премьера видео приурочена к старту фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest), в котором игра принимает самое активное участие.



Новинка сразу привлекла внимание поклонников жанра тактик в реальном времени. Игру уже активно сравнивают с культовой серией Commandos и отечественными «Партизанами 1941» и вполне обоснованно, ведь часть разработчиков ранее трудились именно над последними. Сами же авторы среди главных ориентиров называют такие хиты, как Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Desperados III.