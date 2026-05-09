В Steam вышла новая демоверсия тактической стратегии Разведка: 1944

Студия Varangs LLC выпустила обновленную демоверсию своей тактической стратегии в реальном времени под названием Разведка: 1944. Ознакомиться с проектом можно на его официальной странице в магазине Steam. Разработчики добавили 1 новую карту, свежие задания, дополнительных противников, а также расширили арсенал оружия и способностей. Кроме того, создатели улучшили обучающий режим для новых пользователей.

Действие проекта разворачивается осенью 1944 года на территории Восточной Пруссии. Геймерам предстоит взять на себя роль капитана Миронова. Он командует отрядом разведчиков, заброшенных в тыл врага. Группе необходимо приступить к 1 заданию по разведке укрепленного района Ильменхорст перед наступлением советских войск. В распоряжении пользователя находятся различные бойцы со своими уникальными навыками. Для победы придется использовать скрытность, маскироваться под местное население и применять тактическую паузу для синхронизации действий отряда.

Релиз полной версии игры запланирован на 4 квартал 2026 года. Для комфортного запуска потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i5 или AMD Ryzen 5600, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia 2060Ti. Минимальные системные требования включают в себя процессор Intel Core i3, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту Nvidia 1060Ti. Для установки игры нужно освободить 20 гигабайт на жестком диске.