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Red Recon: 1944 3-й квартал 2026 г.
Стратегия, Стелс, Тактика
6.9 46 оценок

Вышел первый тизер российской тактики Red Recon: 1944 про Вторую мировую

Simple Jack Simple Jack

Разработчики российской тактической стратегии Red Recon 1944 выпустили первый тизер игры. В ролике снимались живые актеры, а для студии «Варяги» такой опыт был первым.

Интересный, трудоемкий и местами сложный опыт. Написание сценария, получение разрешения на съемки, подбор актеров, поиск подходящего места, монтаж видео — все это оказалось для Варягов в новинку, но результат превзошел наши самые смелые ожидания. Спешим поделиться тизером с вами. Приятного просмотра!

Действия Red Recon 1944 разворачиваются в Восточной Пруссии. Геймеры смогут выполнять секретные задания и участвовать в шпионских операциях, внедряясь в немецкий штаб для противодействия контрразведки противника.

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Red Recon: 1944
3-й квартал 2026 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
VladimiRussia2025

У Армы появился достойный конкурент😁

8