Red Solstice 2: Survivors Ultimate Edition уже доступна для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One

Планируйте свою стратегию и выполняйте боевые задания в реальном времени в этом продолжении самой продаваемой тактической игры Red Solstice 2: Survivors Ultimate Edition теперь и на консолях.

На дворе 117 год After Earth, и у вас очень важная миссия. Вас пробудили, чтобы возглавить Ячейку, секретную оперативную группу, которая была собрана для противодействия угрозе вторжения мутантов STROL. Возьмите под свое командование отряд, чтобы сражаться с мутантами и найти лекарство от вируса, который грозит уничтожить человечество.

В глубоком стратегическом котле и захватывающих боевых миссиях в реальном времени вам нужно будет быстро принимать решения, чтобы выжить в этом враждебном мире и определить судьбу планеты. Выберите свою миссию, выберите свое снаряжение, отправляйтесь на поле боя и ведите свой отряд к победе.

В Red Solstice 2: Survivors, в которую можно играть в одиночном режиме или в кооперативе с семью друзьями, сочетаются напряженные клаустрофобные действия и тщательное стратегическое планирование, что создает ни на что не похожий научно-фантастический опыт.

Ключевые Особенности

Red Solstice 2: Survivors можно играть с классическим управлением Real-Time Strategy. Это управление обеспечивает большую свободу, больше контроля и позволяет игроку изучать проактивные действия, которые заключаются в планировании, выполнении и импровизации.

можно играть с классическим управлением Real-Time Strategy. Это управление обеспечивает большую свободу, больше контроля и позволяет игроку изучать проактивные действия, которые заключаются в планировании, выполнении и импровизации. Стратегия выживания: Red Solstice 2: Survivors сочетает тактические миссии с постоянным выживанием против вируса STROL. Исследуйте всю планету в кампании, которая расширяется со временем с единственной целью — выживание человечества.

Red Solstice 2: Survivors сочетает тактические миссии с постоянным выживанием против вируса STROL. Исследуйте всю планету в кампании, которая расширяется со временем с единственной целью — выживание человечества. Исследуйте технологии: исследуйте и совершенствуйте новые технологии и используйте их на поле боя.

исследуйте и совершенствуйте новые технологии и используйте их на поле боя. Тактическое поле боя в реальном времени: сражайтесь на открытом поле боя в реальном времени, адаптируясь и составляя планы на ходу.

сражайтесь на открытом поле боя в реальном времени, адаптируясь и составляя планы на ходу. Боевые миссии: отправляйтесь в одиночку или с другими игроками на боевые миссии, чтобы сдержать распространение инфекции биомассы. Управляйте своими ресурсами, исследуйте открытую карту и защищайте области, чтобы спасти человечество.

отправляйтесь в одиночку или с другими игроками на боевые миссии, чтобы сдержать распространение инфекции биомассы. Управляйте своими ресурсами, исследуйте открытую карту и защищайте области, чтобы спасти человечество. Три типа миссий: более 15 основных миссий и более 20 дополнительных миссий, каждая из которых имеет свой тип миссии (исследование, скрытность и выживание).

более 15 основных миссий и более 20 дополнительных миссий, каждая из которых имеет свой тип миссии (исследование, скрытность и выживание). Уникальные классы: выбирайте между 6 классами, каждый из которых обладает уникальным игровым опытом: штурмовик, подрывник, боец ​​тяжелой поддержки, стрелок, медик и разведчик.

выбирайте между 6 классами, каждый из которых обладает уникальным игровым опытом: штурмовик, подрывник, боец ​​тяжелой поддержки, стрелок, медик и разведчик. 8 игроков кооператив: присоединяйтесь к кампаниям и боевым миссиям других игроков — или позвольте им присоединиться к вашим. Играйте вместе и работайте над выживанием планеты.

присоединяйтесь к кампаниям и боевым миссиям других игроков — или позвольте им присоединиться к вашим. Играйте вместе и работайте над выживанием планеты. Мощное оружие: производите массовые разрушения, стирайте с лица земли поля сражений и уничтожайте целые колонии.

производите массовые разрушения, стирайте с лица земли поля сражений и уничтожайте целые колонии. Заражение биомассы: боритесь с распространяющейся угрозой, которая изменяет окружающую среду и адаптируется к вашим действиям.

«Все это похоже на борьбу с зергами из StarCraft, только вблизи и лично...» «Другими словами, похоже, что игра заимствует элементы управления базой и миссий из таких игр, как XCOM».