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[Redacted] 31.10.2024
Экшен, Вид сверху
8.3 9 оценок

Изометрический рогалик [Redacted] стал новой игрой в рамках бесплатной раздачи в Epic Games Store

butcher69
Новости

В конце 2024 года Epic Games Store продолжает праздничную раздачу игр. Тринадцатой игрой, доступной для бесплатного получения, стал изометрический рогалик во вселенной The Callisto Protocol. Инсайдер billbil-kun, как обычно, раскрыл информацию до официального анонса.

Игра доступна для получения с 30 декабря 19:00 МСК до 31 декабря 19:00 МСК. Добавив её в свою библиотеку, вы сохраните её навсегда.

Сюжет разворачивается в тюрьме «Чёрная Жесть» на спутнике Юпитера Каллисто, где игрокам предстоит сразиться с кошмарными монстрами. Процедурная генерация уровней и случайные события делают каждую сессию уникальной. Чтобы выжить, нужно адаптироваться, прокачивать навыки персонажа и раскрывать мрачные тайны тюрьмы.

11
11
[Redacted]
31.10.2024
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Tiger Goose

Нужно было делать продолжение The Callisto Protocol, а не вот это.

5
Русик_96

это спин офф за 3 рубля че ноешь

-2
Tiger Goose Русик_96

Говорю, лучше бы вместо него сделали продолжение The Callisto Protocol. Читать не умеешь?

1
Русик_96 Tiger Goose

это ты неумеешь калисто провал для издателя максимум вот такие маленькие игры все

-2
Квантум2355

калисто протокол ущербен и никому не нужен

-1
Tiger Goose Русик_96

И всё из-за таких, как ты.

1
PersonaR8

Какой мусор дают в этом году.

3
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

2
jax baron

ну а то народ говорил новинки не раздают - вот могли бы и много новинок скинуть егс, не жмотничать

0
kotasha

Собственно на любителя игра, игре всего 2 мес, значит не оправдала продаж, завтра по идеи должны раздать что та жирное и 2 января.

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0