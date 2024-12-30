Изометрический рогалик [Redacted] стал новой игрой в рамках бесплатной раздачи в Epic Games Store

В конце 2024 года Epic Games Store продолжает праздничную раздачу игр. Тринадцатой игрой, доступной для бесплатного получения, стал изометрический рогалик во вселенной The Callisto Protocol. Инсайдер billbil-kun, как обычно, раскрыл информацию до официального анонса.
Игра доступна для получения с 30 декабря 19:00 МСК до 31 декабря 19:00 МСК. Добавив её в свою библиотеку, вы сохраните её навсегда.
Сюжет разворачивается в тюрьме «Чёрная Жесть» на спутнике Юпитера Каллисто, где игрокам предстоит сразиться с кошмарными монстрами. Процедурная генерация уровней и случайные события делают каждую сессию уникальной. Чтобы выжить, нужно адаптироваться, прокачивать навыки персонажа и раскрывать мрачные тайны тюрьмы.
Нужно было делать продолжение The Callisto Protocol, а не вот это.
это спин офф за 3 рубля че ноешь
Говорю, лучше бы вместо него сделали продолжение The Callisto Protocol. Читать не умеешь?
это ты неумеешь калисто провал для издателя максимум вот такие маленькие игры все
калисто протокол ущербен и никому не нужен
И всё из-за таких, как ты.
Какой мусор дают в этом году.
// Азамат Шехов
ну а то народ говорил новинки не раздают - вот могли бы и много новинок скинуть егс, не жмотничать
Собственно на любителя игра, игре всего 2 мес, значит не оправдала продаж, завтра по идеи должны раздать что та жирное и 2 января.
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