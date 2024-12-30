Изометрический рогалик [Redacted] стал новой игрой в рамках бесплатной раздачи в Epic Games Store

В конце 2024 года Epic Games Store продолжает праздничную раздачу игр. Тринадцатой игрой, доступной для бесплатного получения, стал изометрический рогалик во вселенной The Callisto Protocol. Инсайдер billbil-kun, как обычно, раскрыл информацию до официального анонса.

Игра доступна для получения с 30 декабря 19:00 МСК до 31 декабря 19:00 МСК. Добавив её в свою библиотеку, вы сохраните её навсегда.

Сюжет разворачивается в тюрьме «Чёрная Жесть» на спутнике Юпитера Каллисто, где игрокам предстоит сразиться с кошмарными монстрами. Процедурная генерация уровней и случайные события делают каждую сессию уникальной. Чтобы выжить, нужно адаптироваться, прокачивать навыки персонажа и раскрывать мрачные тайны тюрьмы.