Тактическая ролевая игра Redemption Reapers вышла на PlayStation 5 и получила Новую игру+ ©

Redemption Reapers, тактическая ролевая игра в жанре темного фэнтези, разработанная Adglobe и опубликованная Binary Haze Interactive (ENDER LILIES: Quietus of the Knights), выходит на PlayStation 5 вместе с последним обновлением 1.4.0.

Избавьтесь от невзгод военного времени в совершенно новом простом режиме. Идеально подходит для любителей историй, дайте Бригаде преимущество, снизив уровень сложности. Станьте свидетелем эпического развития сюжета без труднопобедимых врагов, мешающих прогрессу.

Сразитесь с передовой армией Мортов и разработайте новые стратегии в режиме «Новая игра+». Командуйте опытной бригадой с оружием, навыками и способностями, перенесенными из предыдущего прохождения, и сражайтесь с изощренными врагами, получая еще большие награды.

Планируйте сражения не на жизнь, а на смерть с высокой точностью. Приведите Бригаду Пепельного Ястреба к победе с широкими корректировками игрового баланса героев, врагов, прочности оружия и способностей. Недавно добавленные варианты разрешения 2K и 4K обеспечивают кристально чистое изображение поля боя.

Redemption Reapers теперь доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК с поддержкой японского, английского, французского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, русского, китайского (упрощенного и традиционного) и корейского языков, а также варианты озвучивания на английском и японском языках.