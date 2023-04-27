Атмосферный релизный трейлер вампирского шутера Redfall от Arkane Austin ©

Сегодня появился новый трейлер к вампирскому шутеру Redfall от Arkane Austin. Новый трейлер переносит наших героев из старого города Массачусетса в подземный мир под шквалом выстрелов и особых способностей. Трейлер посвятили скорому релизу игру, 2 мая, на ПК и консолях и видеоряд сопровождает кавер-версия песни Black Hole Sun.

Вы можете посмотреть релизный трейлер Redfall ниже.

Город Redfall полон опасностей, поскольку наши герои используют особые способности и оружие. В мире, где каждый и его боги-вампиры хотят вас уничтожить, главным героям понадобится любое преимущество, на которое они способны. В последнем трейлере вы можете увидеть сюрреалистическое окружение и другие сверхъестественные угрозы, с которыми игрокам предстоит сразиться в противостоянии с тьмой.

Redfall - это шутер от первого лица с открытым миром и поддержкой совместной игры до 4 игроков. Вы можете противостоять вампирской угрозе в одиночку или объединиться с другими игроками. После некоторых опасений со стороны фанатов студии, игровой директор Харви Смит заверил, что Redfall будет классической игрой Arkane, если играть в одиночку. С вами не будет никаких ботов, независимо от того, какого героя вы выберете.

Недавно были обнародованы системные требования игры для ее порта на ПК, которые оказались на одном уровне с требованиями Deathloop. Пользователи GeForce RTX также смогут воспользоваться преимуществами DLSS Super Resolution (DLSS 2). Владельцы видеокарт серии RTX 40 могут рассчитывать на еще больший прирост производительности благодаря DLSS Frame Generation (DLSS 3).