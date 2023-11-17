Bethesda продолжает попытки исправить Redfall с помощью новой снайперской винтовки и других изменений

С момента выхода игры Redfall в ней было немало проблем, но Bethesda продолжает пытаться исправить их с помощью новых обновлений. Последнее обновление, Game Update 3, представляет новую непревзойденную снайперскую винтовку "Василиск", которая способна окаменять вампиров. Кроме того, в игру внесен ряд других изменений, включая балансировку способностей и характеристик врагов, корректировку навыков и способностей героев, а также исправление различных проблем, связанных с выполнением миссий.
Одним из самых значительных изменений в Update 3 является добавление "Василиска". Эта новая снайперская винтовка идеально подходит для борьбы с грозными вампирами. Она обладает уникальной особенностью: первый патрон в полном магазине заряжается ультрафиолетовым излучением, способным окаменять вампиров. Это делает ее идеальным оружием для игроков, которые хотят использовать более стратегический подход к ведению боя.
Помимо новой снайперской винтовки, обновление вносит в игру и ряд других изменений. Так, например, Саванны, Англеры и Сифоны не будут появляться до тех пор, пока игроки не достигнут определенного уровня или не выполнят определенные миссии. Будет проведена балансировка способностей и характеристик врагов, а также скорректированы умения и способности героев. Все способности героев, наносящие урон, разбивают уязвимые сердца гнезд.
Также в обновлении присутствуют общие исправления, такие как косметические и пользовательские проблемы, связанные с героями, проблемы, связанные с миссиями, улучшение видимости игрока на карте и исправление громкости голосового управления.
Это обновление - положительный шаг вперед для Redfall. Bethesda прилагает все усилия, чтобы исправить игру и вернуть игроков.
Сюжет можно было бы обыграть более подробно чтоб он ощущался более живым, а не так что какие то люди (про которых вся инфа только в ЭХО-голограммах) выдоили бедную девочку потому что у нее почему то чудо-кровь, но вместо желаемого величия превратились в огромных с трудом передвигающихся "богов" выродков.
Доделать мир игры, ведь в целом он выглядит атмосферно и задумка ниче, но вот как это все реализовано + этот всратый кооп и персы-зумеры + баги графония всё это убило игруху. Но музыкальная часть выполнена неплохо. Всякие атмосферные звуки и пр. Просто непонятно что тут спасать, потому что спасать надо ВСЁ)
Вампиры и снайперская винтовка..
🤣🤣🤣🤣вернуть игроков
у них что не игра теперь то повод исправлять 666 лет , может пора на тестеров раскошелиться продав скайрим в новом обличии ?