Bethesda продолжает попытки исправить Redfall с помощью новой снайперской винтовки и других изменений

С момента выхода игры Redfall в ней было немало проблем, но Bethesda продолжает пытаться исправить их с помощью новых обновлений. Последнее обновление, Game Update 3, представляет новую непревзойденную снайперскую винтовку "Василиск", которая способна окаменять вампиров. Кроме того, в игру внесен ряд других изменений, включая балансировку способностей и характеристик врагов, корректировку навыков и способностей героев, а также исправление различных проблем, связанных с выполнением миссий.

Одним из самых значительных изменений в Update 3 является добавление "Василиска". Эта новая снайперская винтовка идеально подходит для борьбы с грозными вампирами. Она обладает уникальной особенностью: первый патрон в полном магазине заряжается ультрафиолетовым излучением, способным окаменять вампиров. Это делает ее идеальным оружием для игроков, которые хотят использовать более стратегический подход к ведению боя.

Помимо новой снайперской винтовки, обновление вносит в игру и ряд других изменений. Так, например, Саванны, Англеры и Сифоны не будут появляться до тех пор, пока игроки не достигнут определенного уровня или не выполнят определенные миссии. Будет проведена балансировка способностей и характеристик врагов, а также скорректированы умения и способности героев. Все способности героев, наносящие урон, разбивают уязвимые сердца гнезд.

Также в обновлении присутствуют общие исправления, такие как косметические и пользовательские проблемы, связанные с героями, проблемы, связанные с миссиями, улучшение видимости игрока на карте и исправление громкости голосового управления.

Это обновление - положительный шаг вперед для Redfall. Bethesda прилагает все усилия, чтобы исправить игру и вернуть игроков.